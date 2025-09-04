Familia e Igualdad de Oportunidades concede 100.000 euros en ayudas directas para las entidades locales que acogieron a desalojados durante los incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno celebrado hoy ha dado luz verde a la concesión de estas ayudas a las entidades locales. En total han sido 24 ayuntamientos de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora que durante las situaciones de emergencia provocadas por los incendios dieron respuesta a las necesidades básicas de alojamiento, comida y apoyo psicosocial de la población que tuvo que abandonar sus viviendas y lugar de residencia.

Las subvenciones concedidas de forma directa a las entidades locales tienen como objeto la financiación de la totalidad de los gastos derivados del alojamiento temporal, manutención y cualquier otro gasto directamente vinculado con la atención temporal de las necesidades básicas de personas desalojadas por los incendios.

Esta medida, a la que se destinan 100.000 euros, está recogida en el Acuerdo 34/2025 por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.