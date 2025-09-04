La Junta amplía el acuerdo del 20 de agosto para reforzar las actuaciones de recuperación en las zonas afectadas incorporando dos líneas de apoyo a la caza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha aprobado hoy, en Consejo de Gobierno, la ampliación del Acuerdo 34/2025, de 20 de agosto, con el objetivo de intensificar las medidas de apoyo a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales registrados este verano en la Comunidad.

La ampliación del acuerdo responde a la necesidad de completar la programación inicial de actuaciones, una vez evaluados con mayor precisión los daños y perjuicios ocasionados por los incendios y su impacto en la estructura social y económica de los territorios afectados.

En este sentido, la Junta incorpora nuevas medidas que se suman a las ya aprobadas en agosto, manteniendo como prioridad la protección de la población, la recuperación ambiental y la reactivación socioeconómica de las áreas dañadas.

Nuevas actuaciones aprobadas:

Ayudas para Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la Reserva Regional de Caza de Riaño, destinadas a compensar los ingresos por derechos de caza que dejarán de percibir como consecuencia de los incendios.

Ayudas a cotos de caza que hayan visto afectada más del 50 % de su superficie, con el fin de compensar los gastos ocasionados por el pago de las tasas correspondientes a las matrículas de la temporada 2025-2026.

Estas actuaciones se regirán por las previsiones ya establecidas en el Acuerdo 34/2025, de 20 de agosto.

La Junta de Castilla y León reafirma así su compromiso con las personas, los municipios y los sectores afectados, garantizando una respuesta integral que combine la restauración ambiental con la recuperación económica y social de las zonas dañadas.