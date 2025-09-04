La Junta impulsa ya cerca del 65 % de las medidas proyectadas para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado hoy cuenta del avance en la ejecución las medidas destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025, dos semanas después de su presentación por parte del presidente de la Junta de Castilla y León.

El Acuerdo 34/2025 de la Junta por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas recoge 45 medidas con el objetivo de atender a las personas, recuperar la normalidad en los municipios afectados y poner en marcha actuaciones de reconstrucción que incluyan a familias, empresas y el conjunto de la sociedad. El Consejo de Gobierno celebrado hoy ha incluido, además, dos nuevas actuaciones relativas a ayudas para Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la Reserva Regional de Caza de Riaño -destinadas a compensar los ingresos por derechos de caza que dejarán de percibir como consecuencia de los incendios-, así como ayudas a cotos de caza que hayan visto afectada más del 50 % de su superficie.

En la segunda semana de vigencia de este Plan, al menos 30 de estas actuaciones se encuentran ya ejecutadas o en ejecución, reforzando el compromiso de actuar con agilidad para que las ayudas lleguen con la máxima rapidez.

Coordinación de ayuda a los afectados

La Consejería de la Presidencia ha informado de forma personalizada a los alcaldes y alcaldesas de los municipios y pedanías afectados y/o evacuados sobre las ayudas disponibles para reparar los daños en infraestructuras y servicios municipales, en cumplimiento de la medida 6. La solicitud está disponible desde el día 27 de agosto. Un total de 6 ayuntamientos (13 localidades) han comunicado daños que van a ser sufragados desde la Consejería de la Presidencia: El Arenal, Las Navas del Marqués y Mombeltrán en Ávila, y Almanza, Destriana y Villamontán de la Valduerna en León.

Se ha habilitado en la web de la Junta de Castilla y León un apartado destacado con toda la información y modelos de solicitud de las ayudas. El 1 de septiembre se flexibilizó y mejoró este apartado para incluir las contrataciones, resoluciones y otro tipo de información general sobre las actuaciones a realizar.

El servicio 012 ha sido el punto central de contacto de la Junta para la obtención de cualquier información general relacionada con los incendios forestales, dando un trato preferente a estas llamadas. Hasta el día 2 de septiembre, se han contabilizado un total de 536 consultas.

El listado de términos municipales y localidades de Castilla y León afectadas por los incendios se va actualizando a través del Boletín Oficial de Castilla y León

Mantenimiento del empleo y apoyo a industria, pymes y autónomos

El Consejo de Gobierno de hoy da cuenta de 19 solicitudes informadas favorablemente por valor de 104.500 euros (8 en la provincia de León, 2 en Salamanca y 9 en la provincia de Zamora) de las ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes cuya actividad se haya visto interrumpida por los incendios forestales. Sumadas a las 14 aprobadas la semana pasada, suponen 33 subvenciones concedidas por un total de 181.500 euros en dos semanas desde la entrada en vigor del plan. Hasta la fecha se han recibido 225 solicitudes, de las cuales 152 pertenecen a la provincia de León, 24 a la provincia de Zamora, 8 a la provincia de Ávila, 7 a la provincia de Salamanca y 6 a la provincia de Palencia. Estas ayudas están contempladas en la medida 11.

En lo que respecta a la medida 12 - Ayudas a la creación de empresas, se está trabajando en la modificación de la actual convocatoria de creación de empresas para facilitar que la medida entre en vigor lo antes posible.

Por otro lado, y en cumplimiento de la medida 13 - Ayudas para proyectos de inversión de PYMES, la actual convocatoria recogía ya el supuesto de empresas ubicadas en municipios afectados por incendios o catástrofes naturales. Por tanto, una vez publicada la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda que recoge los municipios afectados por los incendios forestales acaecidos en 2025, se activa ese supuesto. En esos casos, la ayuda será el máximo que permita el mapa de ayudas de la UE para cada provincia de la Comunidad. La información se recoge en la web desde el 26 de agosto.

Asimismo, en el marco de la medida 14, se han puesto en marcha líneas específicas de financiación para ayudar a los empresarios y profesionales de Castilla y León afectados. El objeto de las medidas es bonificar los préstamos concedidos por las entidades financieras y avalados por Iberaval a los autónomos, pymes y midcaps ubicados en las zonas de la Comunidad afectadas por los incendios para que puedan acceder a financiación en condiciones preferentes. Por una parte, se ha abierto una línea para autónomos y microempresas -menos de 10 empleados-, a través de la cual se bonificará el total de los costes financieros. A ella se suma otra línea para empresas con diez o más empleados, mediante la que se bonificará hasta el 2,5 % de los gastos financieros-.

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha notificado las ayudas concedidas el pasado jueves para la contratación de trabajadores por porte de los ayuntamientos en cumplimiento de la medida 15, habiendo sido aceptadas ya 17 de las 107 ayudas concedidas, que están procediendo a formalizar los contratos. Esta línea cuenta con un presupuesto inicial de 2.374.054 euros, y permitirá financiar la contratación de 210 trabajadores en los municipios afectados.

El pasado viernes 29 se aprobaron las bases para incrementar las ayudas al autoempleo, la conciliación y el fomento del empleo estable en los municipios afectados, conforme a la medida 16 de las actuaciones para la recuperación. Esta modificación establece un incentivo adicional de 1.000 euros para las líneas de autoempleo y fomento del empleo por cuenta ajena, y de 500 euros en la ayuda para los contratos de sustitución por conciliación

El Consejo de Gobierno aprueba hoy las bases para la convocatoria extraordinaria de ayudas a trabajadores que se vean afectados por un ERTE de suspensión o reducción de jornada en los municipios afectados por los incendios. Las ayudas previstas serán de 10 euros por cada jornada de suspensión o reducción, hasta un máximo de 300 jornadas por trabajador. Esta actuación, recogida en la medida 17 del plan de recuperación de zonas afectadas, está dotada con 250.000 euros ampliables.

Además, desde el día uno los ayuntamientos pueden tramitar ya las solicitudes para las ayudas de daños materiales en los sectores del comercio, artesanía y servicios de proximidad (medida 20). Se está informando de forma personalizada a los ayuntamientos y prestando el apoyo necesario para presentar la solicitud. Las ayudas para las pymes y autónomos afectadas serán del 100% de los costes, hasta un máximo de 5.000 euros

Actuaciones en materia de vivienda e infraestructuras urbanas

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha declarado de emergencia en el Consejo de Gobierno de hoy la ejecución de obras de reposición y reparación de los sistemas de abastecimiento de agua potable en municipios de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora afectados por los incendios. La actuación, con un presupuesto de 2 millones de euros, tiene el objetivo es restablecer con carácter urgente las infraestructuras dañadas, garantizar el suministro de agua potable y recuperar la plena operatividad de los servicios básicos en las poblaciones afectadas, conforme a la medida 22 del Acuerdo 34/2025 sobre recuperación de zonas afectadas.

Asimismo, hoy se ha dado cuenta de la declaración de emergencia de la reposición de contenedores de residuos domésticos en la localidad de San Pedro de Cansoles (Guardo, Palencia). La actuación está enmarcada en la medida 7.

En materia de vivienda, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en cumplimiento de la medida 21, ha declarado hoy de emergencia la contratación de las obras y servicios para el desescombro y consolidación de viviendas en León y Salamanca por un importe de 200.000 euros. La inversión total en estas actuaciones alcanza casi los 3 millones de euros.

Por otra parte, se el pasado 28 de agosto se destinaron 252.000 euros para financiar la reparación de edificaciones complementarias dañadas y reposición de enseres en el municipio de Cubo de Benavente (Zamora) (medidas 4 y 5).

El total de inmuebles afectados a 3 de septiembre se mantiene en 235: 12 de ellos viviendas habitadas como 1ª residencia; 30 viviendas habitadas como 2ª residencia; 20 viviendas en desuso; 155 edificios de otro tipo (corralas, patios, tenadas, almacenes, cobertizos…) y 18 naves.

Obras en carreteras afectadas y telecomunicaciones

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital, en cumplimiento de la medida 35, ha sustituido varias de las señales dañadas por el fuego: una en la AV-902 AV-905; una en la CL-517; una en la SA-302; 10 en la ZA-11, y un panel direccional en la ZA-110.

Además, se ha reparado el aglomerado en el arcén de la SA-325 y está previsto realizar en Ávila el refuerzo y la renovación el firme de la carretera CL-505 (medida 37).

En lo referente a Telecomunicaciones, el centro emisor de Ribadelago afectado por los incendios se ha trasladado ya a San Martín de Castañeda y se ha normalizado su funcionamiento tras cambiarlo a la nueva ubicación. Con respecto al centro emisor de Faro, no está dañado por el fuego, pero si la acometida que está pendiente de su reparación por parte del Ayuntamiento. Estas actuaciones se enmarcan en la medida 39.

Apoyo al sector ganadero

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la concesión directa de una subvención de 5.500 euros a 70 explotaciones de agricultores y ganaderos profesionales afectados por los incendios por un importe total de 385.000 euros, en cumplimiento con la medida 8 del plan de actuaciones. Con ello, el número de explotaciones beneficiarias tras dos semanas en vigor del Plan para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales es de 530.

Se ha consensuado con las Organizaciones Profesionales Agrarias una línea de ayudas contemplada por la medida 10 destinada a la reposición de vallados ganaderos y perimetrales con un importe máximo de 5.000 euros por beneficiario, para lo que próximamente habrá disponible un modelo de solicitud de declaración responsable.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha gestionado el suministro de 4,8 millones de kilos de alimento a 335 ganaderos con más de 57.000 cabezas de ganado; además de equipos y suministro de agua a las explotaciones que lo han requerido, todo ello en el marco de la medida 23.

Este sistema de urgencia, que se mantendrá vigente hasta el 30 de septiembre y, posteriormente se transformará en una ayuda directa a los afectados.

Además, se está trabajando en la contratación de personal en las secciones agrarias comarcales y sus correspondientes unidades para prestar servicio a los municipios afectados (medida 27).

Servicios sociales

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha articulado tres líneas de ayuda en materia de servicios sociales:

En primer lugar, ayudas de 500 euros a familias que tuvieron que ser desalojadas de sus casas, en cumplimiento de la medida 1 del plan. El Consejo de Gobierno autoriza hoy la concesión a 150 beneficiarios, por importe total de 75.000 euros, con lo que estas ayudas alcanzan ya a un total de 219 beneficiarios.

En segundo lugar, a través de las Ayudas de emergencia se está procediendo a realojar a personas y familias que han perdido su recurso habitacional hasta el acondicionamiento de su vivienda (medida 2). Actualmente podrían ser beneficiarios de estas ayudas unas 12 familias. La zona de León es la más afectada, donde se han identificado 10 viviendas. Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales ya trabajan en coordinación con la Junta y los trabajadores sociales para detectar situaciones de necesidad y atender e informar a los afectados. Se analiza caso por caso para ofrecerles la mejor solución, que incluye además de la ayuda para alquilar una vivienda, otros apoyos que puedan necesitar. Los CEAS son los que van a recibir las solicitudes para su tramitación.

Por último, se articula una subvención directa a los ayuntamientos que hayan tenido que afrontar gastos para atender a personas desalojadas por los incendios (medida 3). Hasta el momento son 24 ayuntamientos. En estos momentos se están recibiendo los justificantes y facturas de esos gastos para iniciar la tramitación, con un importe total de 100.000 euros.

Recuperación del patrimonio cultural y actuaciones en Las Médulas

En lo referente a la afectación de bienes que integran el patrimonio cultural, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ya ha activado la medida 18: solicitud de ayudas, dirigidas a los ayuntamientos para la recuperación y adecuación de los bienes que hayan resultado dañados. Además, se encuentran en fase de estudio acciones de promoción turística de los recursos culturales y patrimoniales que se llevarán a cabo en las zonas afectadas (medida 34).

Respecto a las actuaciones en el Espacio Cultural y Natural de Las Médulas (medidas 42, 43, 44 y 45), ayer miércoles, se constituyó equipo interinstitucional que permitirá impulsar la regeneración de este Espacio Cultural y Natural, presidido por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, por delegación del presidente Mañueco, lo que supone uno de los pasos más importantes del Plan de Recuperación elaborado tras los incendios por el grupo autónomo de expertos que asesora a la Fundación las Médulas. Este Plan se activó de forma urgente para recuperar el Espacio Patrimonio Mundial con la mayor celeridad posible y con la implicación de todos los agentes institucionales y sociales.

El Equipo Técnico Interinstitucional de Recuperación (ETIR) del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas incluye a las instituciones públicas y privadas que, una vez finalizados los incendios, se encargarán de implementar y gestionar el proceso de recuperación de este importante Bien de Interés Cultural, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. De forma paralela, el Grupo de Asesoramiento de Emergencias (GADE) del CSIC y la Junta siguen trabajando para incluir las recomendaciones que consideren oportunas para incluirse en ese Plan de Recuperación.

En cuanto a las infraestructuras de este espacio cultural, se avanza con celeridad para su recuperación. Precisamente, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha comunicado hoy al Consejo de Gobierno la orden por la que se declaran de emergencia el Aula Arqueológica y el Mirador de Orellán del Espacio Cultural y Natural de las Médulas, con un presupuesto de 2,4 millones de euros.