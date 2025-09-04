Pedro Sánchez visitará la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará mañana viernes la base de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo del Monte, una de las que se encuentran en la zona más afectada por la ola de fuegos de agosto que ha afectado especialmente a las provincias de León, Ourense y Zamora.

El presidente tiene previsto visitar a los profesionales que se encuentran en esta base y posteriormente realizar una declaración ante los medios de comunicación, según ha explicado el Gobierno en la convocatoria de este acto.

Sánchez ya visitó el pasado 19 de agosto algunas de las zonas más afectadas por el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que arrasó más de 31.500 hectáreas de terreno y se cobró la vida de dos voluntarios en la cercana población de Nogarejas, ya en la provincia de León, hasta donde llegó el fuego.