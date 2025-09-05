Pedro Sánchez, en la base de la BRIF de Tabuyo del Monte: "Hay que dejar de lado la lucha partidista" para alcanzar un pacto de Estado
El jefe del Ejecutivo, acompañado por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha visitado la base y, posteriormente, ha hecho una declaración ante los medios de comunicación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes 5 de septiembre "dejar a un lado" la "lucha partidista" para alcanzar un pacto de Estado frente a la emergencia climática en su visita a la base de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), en Tabuyo del Monte (León).
"Yo creo que merece la pena hacer ese esfuerzo, que merece la pena dejar a un lado todo lo que tenga que ver con la legítima y democrática lucha partidista para que en algunos asuntos, como hemos hecho en el pasado, como por ejemplo fue el pacto de Estado contra el terrorismo o el pacto de Estado contra el terrorismo yihadista o el pacto de Estado contra la violencia de género, lo hagamos también en relación con la emergencia climática", ha asegurado Sánchez en declaraciones a medios.
Asimismo, Sánchez ha advertido de que la sociedad se enfrenta a una emergencia climática que está "tensionando" las capacidades institucionales. Por ello, ha llamado a "readaptarlas" y "redimensionalas" y hacer una apuesta "sistemática y sistémica" que trasciendan las legislaturas. "Porque, efectivamente,, tenemos que hacer gestiones forestales a escala forestal, no a escala política, no a escala humana, sino trascendiendo las legislaturas y también décadas que tenemos por delante", ha apuntado.
En este sentido, ha trasladado que la voluntad del Gobierno es "absoluta" en esta cuestión y que se va a "empeñar" en que se puede llegar a ese gran pacto de Estado "entre partidos, instituciones, pero también el conjunto de la sociedad española, porque necesitamos a todos". "Necesitamos al sector primario, necesitamos a las ONG ecologistas trabajando codo con codo, como necesitamos también al medio urbano y al medio rural trabajando codo con codo contra este fenómeno", ha recalcado.
Igualmente, ha avisado de que ahora hay que afrontar "unas semanas y unos meses difíciles", como consecuencia de la emergencia climática. Además, ha indicado que "probablemente" España se va a enfrentar en otras partes de la Península a danas "como consecuencia del incremento de las temperaturas" y ha insistido en que "este desafío trasciende legislaturas, trasciende coyunturas".