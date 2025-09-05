Villamañán: con danzantes y el mejor jazz

Villamañán se prepara para vivir uno de los momentos más esperados del año: sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Zarza. Desde hoy y hasta el lunes 8 de septiembre, la localidad se llena de vida, música y tradición, con un programa diseñado para todos los públicos que combina la devoción, la diversión y la cultura. El ambiente festivo se respira en cada rincón. Las peñas, los vecinos y los visitantes se unen para celebrar estas jornadas de alegría que arrancan con el tradicional pasacalles de la Charanga Mecánica, el pregón desde la Casa Consistorial y el desfile de carrozas. Pero si hay algo que destaca es la diversidad de su oferta musical con su potente festival Villamajazz, que abre su XVIII edición con Menil Swing (20.30 horas) y constituye una oportunidad única para disfrutar de la calidad y el ritmo de este género musical en un entorno festivo y cercano.

La noche prosigue con el flamenco fusión de Brujaluna y el indie de Ultramarinos antes de la verbena de la orquesta Cuarta Calle, seguida de la discoteca móvil Amnexia. Mañana, de todo un poco: campeonato de fútbol base, conciertos de Tri Full Jazz y Radio Lulú, paellada popular y Tardeo Sabinero con José Taboada y el concurso de playback organizado por la Peña Los Tuerca.

También Beer Pong 0,0, cucañas, exposición de pintura de los alumnos de Marcos Tejedor, y nueva cita musical con la Potato Head Jazz Band de Granada, la fusión clásica de Más Allá de Mozart Candlelight y el swing de Vira León Swingtet, antes de una nueva verbena con la orquesta Ola ADN.

Los Danzantes de Villamañán acompañarán a la virgen en su procesión del domingo. Habrá torneo de mus, tarusa femenina, la carrera de lentos en bicicleta, que promete risas y diversión, y la degustación de bollo preñao en la Plaza Mayor. Las celebraciones culminarán el día 8 con un cierre musical a la altura de unas fiestas que cada año reafirman a Villamañán como un referente de la tradición, cultura y diversión en la provincia.

Una cita ineludible para los amantes de la buena música y para dejarse llevar por el espíritu festivo y disfrutar del encanto de este rincón de la provincia de León.