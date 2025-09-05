La visita de Pedro Sánchez a la BRIF de Tabuyo del Monte, en fotos

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Ramiro Pedro Sánchez visita la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León