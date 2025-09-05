Herido un niño de 13 años tras sufrir un atropello en Sahagún

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Un niño de 13 años resultó herido esta tarde tras ser atropellado por un turismo junto al centro de salud de Sahagún (León).

El suceso se produjo poco después de las siete de la tarde y el menor fue atendido por personal de guardia del centro sanitario. El servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso de lo ocurrido a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que activó una ambulancia de soporte vital básico.