Herido un conductor de 71 años que chocó contra un tractor a la entrada de Santa Olaja de Porma

El conductor de un turismo, un hombre de 71 años de edad, resultó herido hoy tras chocar contra un tractor en la entrada de la localidad leonesa de Santa Olaja de Porma, en el municipio de Valdefresno, según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso tuvo lugar a las 11.53 horas de esta mañana en la carretera LE-5643, a la altura del cruce con la CL-624, a la entrada de Santa Olaja de Porma.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, quienes finalmente trasladaron al herido en ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital de León.