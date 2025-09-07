Hasta 700 raciones en la clásica alubiada de Santa María del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa María del Páramo ha celebrado hoy uno de los momentos más emblemáticos de sus fiestas patronales: la tradicional alubiada popular, en la que se han repartido unas 700 raciones de alubias. Esta cita gastronómica alcanza ya su 16ª edición, se ha consolidado como uno de los actos más esperados dentro del programa festivo, reuniendo a vecinos, visitantes y, a los distintos expositores de la Feria Multisectorial y Agroalimentaria.

Desde el Ayuntamiento se destaca la gran acogida de esta iniciativa, que refuerza la identidad y la tradición del municipio en torno a un plato tan característico de la gastronomía leonesa. La alcaldesa, Alicia Gallego, ha mostrado su satisfacción por la participación en este evento y por “el ambiente de convivencia y disfrute que estamos viviendo estos días en nuestro pueblo, que una vez más se convierte en un punto de encuentro para miles de personas”.

La alubiada forma parte de un completo programa de fiestas patronales que combina tradición, gastronomía, cultura y diversión para todas las edades, y que está contribuyendo a llenar las calles de Santa María del Páramo con un ambiente festivo y acogedor.