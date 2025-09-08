Nuevo fuego en un descampado de Valencia de Don Juan

Vehículo de los Bomberos de León en el lugar del incendio en Valencia de Don Juan. LUIS CANAL

Los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de León, sofocaron esta tarde un incendio originado en un descampado de Valencia de Don Juan (León), según informa la institución provincial.

El fuego se originó en esa parcela con restos de poda y estaba cercano a un parque, aunque la rápida intervención de los efectivos consiguió controlarlo y evitar que se extendiese.