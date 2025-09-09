Mañueco reafirma en las Cortes su apoyo a Suárez-Quiñones en la gestión del fuego

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, expresó este martes su respaldo al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras la gestión de los «graves» incendios forestales de este verano. «Sí le apoyo», dijo el jefe del Ejecutivo autonómico y líder del PP de Castilla y León, después de que desde el Grupo Socialista, Soria YA y el procurador Francisco Igea solicitaran su dimisión tras hacerlo responsable de que ardieran 180.000 hectáreas.

En la sesión del control al Ejecutivo de este primer pleno de las Cortes de este periodo de sesiones, Fernández Mañueco reiteró su «completo respaldo» al operativo de lucha contra incendios de Castilla y León, desde el «primero» de sus integrantes, al «último». Además, aprovechó sus respuestas a la oposición para afearle que buscar sacar «ventajismo político» de lo que consideró una «tragedia» y una «desgracia colectiva».

La portavoz socialista Patricia Gómez Urbán abrió el turno de preguntas a Mañueco sobre la gestión de los incendios y consideró que no puede afrontar la reconstrucción. «No puede seguir ni un minuto más», le espetó y le pidió que permita a los ciudadanos que decidan su «presente» y «futuro» en unas elecciones autonómicas para que puedan tener un presidente que los anteponga ante «todo» y «ante todos».

En ese sentido, el presidente de la Junta se defendió de las críticas de la socialista, ya que aseguró que tenía una «actitud de lealtad» con Castilla y León y España. Sin embargo, Patricia Gómez Urbán insistió en que sólo lo era con el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, y porque, en su opinión, le convenía.

La socialista responsabilizó a Fernández Mañueco de que Castilla y León se haya convertido en una comunidad «abrasada» y «arrasada» y consideró que no puede afrontar la reconstrucción con un consejero «deslegitimizado».

Asimismo, el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, exvicepresidente y exdirigente de Ciudadanos, aseguró que el presidente mantenía a Suárez-Quiñonez para que desde la oposición se le desacredite, para que si lo aparta como candidato por León en las próximas elecciones autonómicas, su palabra ya no tenga valor. «Lo mantiene porque tiene mucho que callar. Usted y yo lo sabemos muy bien», dijo. «Usted y el señor Quiñones son exactamente uña y mugre», espetó a Fernández Mañueco, al que consideró «especialista» en «picar carne» de compañeros políticos.

Por su parte, el portavoz de Soria YA, Ángel Ceña, comparó a Fernández Mañueco con el «capitán del Titanic», que a pesar de haber recibido avisos mantuvo la ruta pese a la existencia de iceberg. En su opinión, el presidente actuó de la misma forma por su «arrogancia» ya que consideró no han mejorado el operativo a pesar de lo sucedido en los incendios de 2021 en Navalacruz (Ávila) o de la Sierra de la Culebra (Zamora) en 2022.

Fernández Mañueco preguntó a Ceña si hablaba en primera persona cuando aludía al capitán del Titanic y rebatió que en noviembre de 2023 dijera en las Cortes que era un tema menor y que no era la prioridad política la extinción de incendios, sino la cuestión técnica que había planteado entonces el procurador. Insistió en que su prioridad es «proteger y ayudar» a las personas, mientras otros buscan generar «ruido» y «rédito político» en medio del «olor». «Es una pena que usted se una», remachó y añadió que no estaba «a la altura» del modelo de gestión forestal de Soria.

Finalmente, el presidente de la Junta defendió la mejora del operativo, con más presupuesto y actividad de prevención, tras el acuerdo con el diálogo social de 2022. De hecho, señaló que Castilla y León es la comunidad que más hectáreas limpia de montes de todas las autonomías y agregó que su gobierno ha aprobado ayudas «reales» para los afectados que «ya están llegando prácticamente desde el primer día».