Quiñones asegura que se utilizaron «todos los medios disponibles»

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido la actuación del operativo contra los incendios de este verano en la Comunidad. Durante su intervención en las Cortes, el consejero expresó su consternación, dolor y frustración por lo sucedido, y aseguró que se pusieron «todos los medios disponibles».

Quiñones defendió que la actuación del operativo fue correcta, poniendo «todos los medios disponibles» de la Junta, el Gobierno central y otras comunidades autónomas. Explicó que los incendios de este verano «estuvieron en muchas ocasiones fuera de la capacidad de extinción de este y de cualquier operativo». En su opinión, el resultado no pudo ser mejor dadas las circunstancias.

El consejero rechazó las críticas de la oposición sobre su ausencia durante la crisis, afirmando que «estaba donde tenía que estar, trabajando». También criticó a la oposición por «ocultar» la intencionalidad detrás de muchos de los incendios, pidiéndoles colaboración ciudadana para «apagar esta lacra».

Además, ha anunciado que el actual operativo de incendios «se revisará al alza» en los próximos años. Valoró el operativo como «justo lo contrario» de lo que opinaba la oposición, y destacó la «dedicación, esfuerzo y la inteligencia fuera de lo normal» del operativo, que evitó que la «marea de incendios excepcionales y sin precedentes fueran a más».

Los grupos de la oposición han solicitado la dimisión del consejero, al que acusaron de dejar incendios sin medios y de no activar algunas unidades de extinción. La viceportavoz socialista, Nuria Rubio, ha culpado a Quiñones de los incendios en León, que crecieron hasta alcanzar una «magnitud devastadora", y le ha reprochado que, por su «soberbia» y por «creerse intocable", dejó varios incendios sin medios durante cuatro días o que varias unidades de extinción no fueron activados durante la campaña. "Con usted al frente de la Consejería, todo estaba condenado a salir mal, escuche a la gente, váyase y si le queda decencia, váyase hoy mismo", ha pedido Rubio.

Ante la insistencia de la oposición, Quiñones ha descartado su dimisión, afirmando que su responsabilidad es el «trabajo, no el abandono ni la huida». Aseguró que «queda mucho por delante y estaré al máximo", confirmando su continuidad al frente de la Consejería.

Tras nueve intervenciones, el consejero ha utilizado su último turno de palabra para criticar al Gobierno de España por su gestión forestal y de los fuegos y ha criticado la insuficiencia del número de brigadas, la disminución de las descargas de agua o la escasez de la financiación a una Comunidad que gestiona el 19% por ciento de la superficie forestal de España. "He dicho la verdad de los hechos y si no nos ponemos todos manos a la obra, no habremos ganado el futuro", ha apostillado el consejero su intervención.