La caída de un hombre en su casa obliga a desplegar a Guardia Civil y Bomberos en Gradefes

Vista del lugar de los hechos en Gradefes.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La caída de un hombre de 88 años de edad en su casa de Gradefes provocó este miércoles el despliegue de Guardia Civil y Bomberos.

Una llamada a las 13.10 horas alertaba a Emergencias 112 de que un hombre había sufrido una caída en el interior en su casa y necesitaba asistencia sanitaria para poder moverse.

Ante la imposibilidad de entrar a la vivienda, los bomberos tuvieron que acceder por la fuerza.

El accidentado fue trasladado al Hospital de León.