Diario de León

La caída de un hombre en su casa obliga a desplegar a Guardia Civil y Bomberos en Gradefes

El accidentado, de 88 años, no podía moverse y tuvo que ser trasladado al Hospital de León

Vista del lugar de los hechos en Gradefes.

Vista del lugar de los hechos en Gradefes.DL

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La caída de un hombre de 88 años de edad en su casa de Gradefes provocó este miércoles el despliegue de Guardia Civil y Bomberos. 

Una llamada a las 13.10 horas alertaba a Emergencias 112 de que un hombre había sufrido una caída en el interior en su casa y necesitaba asistencia sanitaria para poder moverse. 

Ante la imposibilidad de entrar a la vivienda, los bomberos tuvieron que acceder por la fuerza. 

El accidentado fue trasladado al Hospital de León.

tracking