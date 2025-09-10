La caída de un hombre en su casa obliga a desplegar a Guardia Civil y Bomberos en Gradefes
El accidentado, de 88 años, no podía moverse y tuvo que ser trasladado al Hospital de León
La caída de un hombre de 88 años de edad en su casa de Gradefes provocó este miércoles el despliegue de Guardia Civil y Bomberos.
Una llamada a las 13.10 horas alertaba a Emergencias 112 de que un hombre había sufrido una caída en el interior en su casa y necesitaba asistencia sanitaria para poder moverse.
Ante la imposibilidad de entrar a la vivienda, los bomberos tuvieron que acceder por la fuerza.
El accidentado fue trasladado al Hospital de León.