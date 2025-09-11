El Senado avala el plan del PP para prevenir y compensar los daños por los incendios

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La moción del Partido Popular (PP) para la puesta en marcha de un Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención de Incendios ha quedado aprobada en el Pleno del Senado de este miércoles, texto que recoge la creación de un Registro Nacional de Pirómanos.

La moción ha sido aprobada en sus propios términos con 261 votos, 147 a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.

El senador Javier Francisco Márquez Sánchez (GPP) y ponente de la moción ha señalado que no aceptarían las enmiendas presentadas, sobre todo porque las expuestas por Vox son «más una moción de sustitución».

En opinión del senador, «más importante» que hacer un Pacto de Estado climático es tener uno contra incendios. En cuanto a la declaración del nivel 3 de emergencias en las regiones que más sufrieron el impacto del fuego, ha asegurado que «es solo un cambio de gestión, pero no supone más medios. Ha sido un problema de falta de medios» y, en relación a centralizar de nuevo las competencias contra incendios, ha afirmado que «no es posible» volver a hacerlo.

En el documento presentado por el PP entre otros puntos se pide «establecer criterios objetivos, transparentes y vinculantes para el abordaje automático de emergencias, bajo el liderazgo de profesionales con acreditada experiencia, para garantizar rapidez, coordinación y seguridad para los ciudadanos».

Asimismo, crear un Registro Nacional de Pirómanos, poner en marcha mecanismos de respuesta rápida, garantizar que nadie se quedará sin su vivienda habitual o segunda vivienda por los incendios y establecer la exención temporal de tasas e impuestos para localidades y empresas afectadas en las actividades ligadas a la reconstrucción, así como la exención de los impuestos a las ayudas concedidas y de intereses a los préstamos públicos adjudicados.

Para el PP, la escasa rentabilidad económica de la actividad forestal para el propietario privado ante la ausencia de incentivos provoca el abandono del monte, lo que se traduce en la proliferación de plagas e incendios que «conllevan la necesidad de enormes gastos por parte de las administraciones en habilitar medios para combatirlos».

El senador socialista Javier Antón Cacho (GPS) ha manifestado que «sorpresivamente» un día antes de la presentación del Pacto de Estado climático el PP lanzó «un documento con 50 propuestas, de las cuales quince se recogen en la moción presentada en el Senado", algunas de ellas «son matizables, algunas ya se están haciendo y otras son imposibles de ejecutar", ha asegurado. Por ello, cuando ya está planteada la hoja de ruta del Pacto de Estado, ha dicho, proponen trasladar a la subcomisión creada en el Congreso de los Diputados todas estas propuestas, para que se analicen desde un punto de vista técnico y, si es necesario, que se tomen en cuenta. También ha manifestado que el cambio climático «debe afrontarse con visión de Estado y valentía» y ha pedido a los senadores alejarse del negacionismo climático.