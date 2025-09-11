Astorga renueva el alumbrado público para hacerlo eficiente

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga renovará su alumbrado público con luminarias LED para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo. Se abrirá un plazo de 10 días para los licitadores que quieran presentar su oferta y participar en la contratación de este proyecto, tal y como señala el Ayuntamiento, que ha impulsado un proyecto de mejora de la eficiencia energética que supondrá la sustitución de luminarias tradicionales por tecnología LED en distintas zonas de la ciudad, como la Avenida de las Murallas, la Carretera de Pandorado y el Parque del Melgar. Las actuaciones, con un presupuesto de 40.000 euros, consistirán en el desmontaje de las luminarias antiguas y su sustitución por nuevos equipos de bajo consumo, con garantías de hasta 10 años por parte del fabricante. Además, en algunos casos se instalarán luminarias solares y se adecuarán soportes y cableados.