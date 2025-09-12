Jesús Suárez: «Recuperé la fiesta para dignificar el pastoreo y la ganadería»

La fiesta del Pastor de Los Barrios de Luna se acerca al medio siglo con un nuevo título. El alcalde, Jesús Darío Suárez, ha sido distinguido, en contra de su voluntad, con el título de Mayoral de los Montes de Luna por el concejo de Pastores Mayores por su labor como continuador de la tradicional cita del segundo domingo de septiembre a los pies de la presa del pantano de Luna.

Suárez cumple 38 años al frente de la organización de esta fiesta que arrancó en 1970 y que este año cumple su 48ª edición (en los primeros años se celebró de forma intermitente y tampoco en la pandemia). «Aunque no estoy de acuerdo y lo han hecho a mis espaldas, de agradecidos es bien nacidos.Tendré que estudiar cuál es la misión del mayoral», apunta el regidor, bien conocedor de que ocupa la mayor categoría de la jerarquía pastoril. El mayoral es el pastor principal encargado de gobernar una ganadería y el alcalde de Los Barrios de Luna, que transita por su décimo mandato, lo ha hecho con determinación, rigor y protocolo desde que tomó el bastón de mando. «Simplemente recuperé la fiesta que inició el anterior alcalde, Raúl Rodríguez, cuando llegué a la alcaldía en 1983. Luego me fui porque vi que no era lo mío y volví casi obligado en 1991», señala. «Entendí que en aquella época el principal medio de vida de la zona era la ganadería y la agricultura y lo vi como una forma de dignificar la labor del pastor y del ganadero». Los tiempos han cambiado pero «la esencia» de la fiesta es la misma. «Antes eran todos pastores porque había la vecera. Todos los vecinos tenían 20 o 30 ovejas y se pastoreaba por turnos. Ahora quedan cuatro o cinco ganaderos y suben a los puertos con 1.500 o 2.000 ovejas», señala. El oficio de pastor, poco valorado socialmente, también hay que reivindicarlo entre los propios ganaderos: «Si les preguntas te dicen que no quieren que sus hijos se dediquen a esto». Pero sin pastores no hay rebaños y sin ovejas se acabaría con los paisajes hoy reconocidos como Reservas de la Biosfera. La Corporación Municipal ha elegido este año como pastor mayor al periodista y escritor Fulgencio Fernández, Tío Ful, y como rabadanes a Miguel Ángel Fernández Delgado, de Villamor de Órbigo y José Antonio Fernández Fernández, de Los Barrios de Luna. La pastora mayor de 2024 Marina Pollán, científica bañezana y directora del Instituto de Salud Carlos III, será la encargada de la ceremonia de entrega del gancho, el zurrón y el título a los galardonados.