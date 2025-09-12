La FEMP se centra en las necesidades de los pueblos en la reunión de Murias de Paredes

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia Murias De Paredes Creado: Actualizado:

La localidad omañesa de Murias de Paredes acogió ayer una Comisión de Desarrollo Rural y despoblación de la FEMP, con el objetivo de «buscar el consenso de la voz de muchos pueblos, que nos permita avanzar en desarrollo rural y frenar la despoblación» según explicó el presidente de la Comisión, Isaac Claver quien también es presidente de la Diputación de Huesca.

En este sentido, Claver quiso dar la gracias a la alcaldesa de Murias de Paredes, Carmen Mallo por ser la anfitriona de esta jornada que «se conoce a la perfección, la casuística y la realidad de nuestros entornos rurales», así como al resto de ayuntamientos por acudir a esta comisión, contando con un total de ocho participantes, venidos de Castilla y León, Galicia, Asturias, Aragón y Andalucía.

Una jornada en la que se trataron diferentes cuestiones que afectan a todos los pueblos, como el sector primario, la vivienda en el medio rural, los servicios básicos y esenciales en los pueblos, la carencia o falta de comunicaciones —terrestres o digitales— así como del cuidado de los bosques y los incendios, recordando el presidente que se ha elegido Murias de Paredes por la ola de incendios que asolaron este municipio, desde donde piden que se trabaje en materia preventiva mediante un pacto de estado para que «situaciones así no vuelvan a ocurrir». Y en la que se puso de relieve que el mundo rural sujeta la supervivencia del medio urbano.

Por su parte, Carmen Mallo también quiso dar las gracias por realizar la comisión en su ayuntamiento, considerando que celebrar esta comisión en un ayuntamiento donde hay 370 habitantes y 15 poblaciones a su cargo «es muy importante», considerando que es una oportunidad de «mostrar que lo pequeño también es importante para la FEMP». Y es que para la alcaldesa tiene claro que «sabemos perfectamente que mucha gente pequeña haciendo pequeñas cosas en lugares pequeños, consigue grandes cosas». Para finalizar, lanzó un mensaje «hace falta solidaridad, coherencia y sobre todo compromiso local, con lo pequeño», sentenció.