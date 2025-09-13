Gigantes, paellada y música abren las fiestas de Benavides, en fotos
El Cristo, que hoy vive su día grande, se prolonga hasta el día 16
Benavides de Órbigo vive un inteso fin de semana con las Fiestas del Cristo, que se prolongarán hasta el martes 16 y que cada año convierten a la localidad en el gran punto de encuentro festivo del Órbigo.
La jornada comenzó con el pregón oficial, a cargo de Alejandro Martínez Fernández, presidente del UC Benavides, seguido del esperado chupinazo y el desfile de gigantes y cabezudos animado por Los Cirolines. A mediodía, vecinos y visitantes disfrutaron de una paella popular, hinchables y juegos en el Velódromo. Las fiestas, que cuentan con un completo programa cultural, gastronómico y musical, con actividades como el desfile de carrozas, concursos de tortilla, degustaciones de bollos preñaos y sardinas, y la presencia de 21 peñas, mariachis, espectáculos infantiles y hasta un correfuegos.
Hoy domingo, día grande del Cristo, el programa continuará con pasacalles, el desfile de carrozas y disfraces, fuegos artificiales y la actuación de tres orquestas hasta la madrugada.