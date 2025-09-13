Gigantes, paellada y música abren las fiestas de Benavides, en fotos

El desfile de los gigantes dió paso a la multitudinaria paella popular.Virginia Moran

Benavides de Órbigo vive un inteso fin de semana con las Fiestas del Cristo, que se prolongarán hasta el martes 16 y que cada año convierten a la localidad en el gran punto de encuentro festivo del Órbigo.

La jornada comenzó con el pregón oficial, a cargo de Alejandro Martínez Fernández, presidente del UC Benavides, seguido del esperado chupinazo y el desfile de gigantes y cabezudos animado por Los Cirolines. A mediodía, vecinos y visitantes disfrutaron de una paella popular, hinchables y juegos en el Velódromo. Las fiestas, que cuentan con un completo programa cultural, gastronómico y musical, con actividades como el desfile de carrozas, concursos de tortilla, degustaciones de bollos preñaos y sardinas, y la presencia de 21 peñas, mariachis, espectáculos infantiles y hasta un correfuegos.

Hoy domingo, día grande del Cristo, el programa continuará con pasacalles, el desfile de carrozas y disfraces, fuegos artificiales y la actuación de tres orquestas hasta la madrugada.