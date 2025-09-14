La Diputación de León licita por 123.000 euros el desarrollo de la escuela de invierno 'Campaña de nieve' en Leitariegos

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

León, 14 sep (EFE).- La Diputación de León ha sacado a licitación el desarrollo de la escuela de invierno ‘Campaña de nieve 2026’ en la estación de esquí Valle de Laciana-Leitariegos, que incluye los servicios de alojamiento y manutención, transporte, clases de esquí y coordinación.

La fecha final para la presentación de ofertas es el 22 de septiembre de 2025 y el importe del contrato 123.047,02 euros, ha informado este domingo la Diputación de León en un comunicado.

El programa, promovido por el área de Deportes, está dirigido a alumnos de centros educativos de la provincia con edades comprendidas entre los ocho y los dieciséis años y cumple con el objetivo de fomentar el deporte en edad escolar a través de la realización de actividades de ocio y tiempo libre en la naturaleza adaptadas a las edades de sus participantes.

En particular, se busca que los niños y jóvenes puedan iniciarse en el aprendizaje de un deporte en contacto con la naturaleza, como es el caso del esquí alpino, amplíen sus capacidades motoras, practiquen senderismo, conozcan el medio y realicen visitas culturales.

Cada grupo estará integrado por un máximo de 55 personas: 50 escolares, dos profesores/acompañantes, dos monitores de tiempo libre y un conductor.

La duración total de la actividad será de seis semanas, una por cada grupo, pudiendo participar hasta 330 personas.

Será la Diputación de León la que comunique a la empresa adjudicataria el orden en el que acudirán los centros escolares, así como el número de participantes en cada turno.

Los periodos en los que se desarrollará el programa son: del 26 al 31 de enero, del 2 al 6 de febrero, del 9 al 13 de febrero, del 23 al 27 de febrero, del 2 al 6 de marzo y del 9 al 13 de marzo.

El contrato se adjudicará en un solo lote pensando en la correcta ejecución del programa desde un punto de vista técnico y en aras de obtener un servicio homogéneo en cada una de las fechas en las que se programe el servicio. EFE

