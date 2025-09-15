La Diputación cita a los 114 ayuntamientos de riesgo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha convocado a una reunión este jueves a los 114 ayuntamientos de la provincia «en riesgo» según el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Plan Infocal). El encuentro tendrá lugar a las 10:00 horas en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura (C/Santa Nonia, 3. León) y servirá para concretar medidas preventivas de cara a próximas campañas, así como para escuchar las propuestas de los municipios con el objetivo de darles traslado de forma conjunta tanto a la Junta de Castilla y León como al Gobierno central.

El presidente, Gerardo Álvarez Courel, avanzó el pasado viernes su intención de celebrar esta cita. Lo hizo tras la reunión mantenida con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con los máximos responsables de las diputaciones de la Comunidad, en la que recordó que las llamas han arrasado más de 130.000 hectáreas en la provincia y han afectado a más de medio centenar de municipios de los que han tenido que ser desalojadas más de 10.000 personas.

Por otro lado, el Consejo Comarcal del Bierzo ha expresado su malestar por no haber sido invitado a la reunión que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, mantuvo el pasado viernes con los responsables de las nueve diputaciones provinciales para abordar la prevención y extinción de incendios forestales.

Olegario Ramón, presidente del Consejo Comarcal, ha señalado que la exclusión de esta institución supone un desconocimiento de las competencias delegadas en el organismo en materia de gestión forestal y lucha contra el fuego.

«Desde hace años asumimos responsabilidades directas en prevención, vigilancia y extinción de incendios, así como en la contratación y dirección técnica de proyectos de repoblación y tratamientos selvícolas», ha recordado.

El Consejo cuenta con medios, según Ramón, claves para reducir riesgos en una comarca afectada por incendios.