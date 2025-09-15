Los empresarios de Riaño exigen «medidas urgentes»

Publicado por M. C. Canedo León Creado: Actualizado:

La Asociación de Empresas de la Montaña de Riaño, que integra a la mayoría del tejido empresarial de la comarca, ha manifestado su preocupación por las graves consecuencias de los incendios registrados en las últimas semanas y ha instado a las administraciones públicas competentes a adoptar medidas inmediatas para paliar sus efectos y prevenir futuros siniestros.

El colectivo empresarial advierte de que los daños ocasionados exigen la puesta en marcha de ayudas económicas «eficaces» que permitan compensar tanto las pérdidas directas como el lucro cesante de las empresas locales, gran parte de ellas vinculadas al turismo.

Además, consideran que «la falta de apoyo, podría agravar el problema de despoblación que ya afecta de forma muy severa a la zona». Para ello, en las próximas semanas se establecerán contactos con las administraciones con el fin de reclamar la concesión de dichas ayudas.

Asimismo, la asociación considera prioritario implementar un plan de mantenimiento de los montes que contemple la apertura de cortafuegos y otras actuaciones que, según los expertos, contribuyan a la prevención de incendios. «Dicho plan debe acompañarse de los medios materiales y humanos necesarios para garantizar tanto la prevención como la rápida extinción en caso de producirse nuevos focos», concretan

El colectivo ha expresado también su agradecimiento a los equipos profesionales y a los voluntarios que, con su esfuerzo y dedicación, han evitado que las consecuencias fueran aún más graves, logrando salvar poblaciones, espacios de gran valor natural y, sobre todo, evitando daños personales.

Regenerar la zona

La asociación exige igualmente la puesta en marcha de medidas de regeneración de las zonas que han resultado afectadas por el fuego y de protección de los ecosistemas, evitando que las lluvias y fenómenos meteorológicos adversos trasladen los efectos de los incendios a ríos y cursos de agua, lo que supondría un nuevo golpe para el principal recurso natural de la comarca.

Finalmente, la organización reafirma su compromiso con el futuro de la Montaña de Riaño, con sus pueblos y con sus habitantes, y se compromete a redoblar esfuerzos para mantener la actividad económica y la vida en el territorio.