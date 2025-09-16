El Gobierno alardea de mover a 5.700 efectivos contra los incendios pero oculta que se tardó un mes en apagarlos
Nicanor Sen hace un repaso de los recursos que utilizó el Gobierno central
Nicanor Sen ha informado esta mañana sobre la intervención del Gobierno en la oleada de incendios del pasado mes de agosto en Castilla y León.
El delegado del Gobierno en Castilla y León ha lamentado en primer lugar que “el verano ha sido muy duro por todos los incendios que han asolado Castilla y León, especialmente en las provincias de Zamora y León”. Igualmente, ha querido transmitir sus condolencias a los entornos de las personas fallecidas en estos incendios.
Sen ha reiterado que “la competencia en materia de prevención y lucha contra incendios es de la administración autonómica, de la Junta de Castilla y León, pero ha agradecido la colaboración y cooperación institucional de todas las administraciones y el trabajo de sus efectivos y voluntarios”.
El delegado del Gobierno ha enumerado los efectivos aportados por el Gobierno de España que han participado en los incendios durante el mes de agosto:
Dependientes del Ministerio del Interior: más de 3.000 efectivos entre Guardia Civil y Policía Nacional.
La Guardia Civil ha aportado prácticamente 2.600 de sus componentes a colaborar en tareas relacionadas con los incendios. Y el Cuerpo Nacional de Policía, debido a una afección menor a su demarcación, ha aportado unos 375 agentes a este dispositivo.
El despliegue humano se completó con medios como 15 drones de la Policía Nacional y en el caso de la Guardia Civil con 2 helicópteros, 6 oficinas móviles de atención al ciudadano y otros 15 drones de vigilancia. Además de prestar apoyo a la población afectada e investigar las causas de cada incendio.
En referencia a los medios aportados desde este ministerio, han participado todas las BRIF existentes en Castilla y León (Lubia, Tabuyo del Monte y Puerto el Pico) y varias BRIF con base en otras comunidades autónomas.
Las BRIF son las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales y son activadas por el Ministerio a petición de la dirección técnica del incendio para acudir al lugar para el que se realiza la solicitud y cada una está formada por hasta 17 personas.
Este Ministerio cuenta con otros medios: como las UMAP, unas centrales de operaciones móviles, dotadas de diversos sistemas de meteorología, comunicaciones, captación y transmisión de información que integrados en sistemas informáticos que constituyen una herramienta de apoyo al director de Extinción en la toma de decisiones.
Por otra parte, en cuanto a medio Aéreos, el Ministerio para la Transición Ecológica ha aportado helicópteros bombarderos Tipo MIKE, utilizados como medio de transporte y lanzamiento de agua. Así como aviones anfibio tipo FOCA. Se trata de aeronaves anfibias de gran capacidad.
A esta lista se suman las aeronaves de Coordinación Tipo ACO; los aviones de carga en tierra TANGO con capacidad para más de 2.000 litros de agua; y los helicópteros bombarderos tipo KILO, un tipo de helicóptero bombardero pesado, con capacidad desde los 4.500 litros.
En total este Ministerio ha aportado en 37 incendios en Castilla y León más de 920 servicios de brigadistas y 213 de medios, siendo 207 de medios aéreos.
En cuando al personal dependiente del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas; la participación más destacada, por su formación y medios, es la de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
En total, de las Fuerzas Armadas participaron unos 1.700 militares con casi 650 medios, entre medios aéreos y medios terrestres.
Además, el Ministerio de Defensa activó a sus efectivos aéreos y del Grupo 43, que pilotan aviones-cisterna Canadair, llegaron 10 medios que se unieron a la extinción de incendios en varios puntos de Castilla y León.
Los Canadair del Ejército del Aire y el Espacio estuvieron 28 días de trabajo ininterrumpido en Castilla y León en la extinción de incendios. Realizaron unas 4.000 descargas y un total de 1.440 horas de vuelo en 437 intervenciones.
Las características los incendios sufridos en Castilla y León, especialmente graves en León y Zamora, hicieron que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior activará el Mecanismo Europeo de Protección Civil en previsión de necesidad por parte de las Comunidades Autónomas afectadas.
Concretamente a Castilla y León llegaron 66 bomberos y 6 medios aéreos. Provenientes de los gobiernos de Italia, Holanda, República Checa, Eslovaquia y Francia.
Destaca también la puesta a disposición del Programa Copernicus y el uso de satélites de la Unión Europea para el monitorizar y conocer la evolución de los incendios.
En total el Gobierno de España ha aportado a través de varios de sus ministerios casi 5.700 efectivos y más de 900 medios.
Igualmente, algunas comunidades autónomas activaron mecanismos para participar en los incendios de nuestra comunidad. Estas comunidades autónomas de donde procedían los distintos medios que llegaron a Castilla y León fueron Aragón, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Valencia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura.
El delegado también ha destacado el trabajo otros organismos de la Administración General del Estado que han participado en el dispositivo: la Dirección General de Tráfico, que junto a la AEMET participaba directamente en los CECOPIS, la Dirección General de Protección Civil y su extensión en el territorio: las Unidades de Protección Civil de la Delegación y de las Subdelegaciones, y de las Confederaciones Hidrográficas del Duero y del Miño – Sil.
Nicanor Sen ha destacado también “que la mejor arma que tenemos para luchar contra los incendios es la prevención y la lealtad institucional. Entre toda la sociedad debemos lograr que ese Pacto de Estado contra la emergencia climática se haga una realidad y adaptemos nuestros medios a la lucha contra los nuevos fenómenos adversos que generan emergencias como la vivida en Castilla y León el pasado mes de agosto”, concluyó