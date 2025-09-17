La Bañeza reabre la piscina cubierta municipal para la temporada otoño-invierno

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Bañeza ya ha abierto su piscina cubierta municipal, una vez finalizada la temporada de verano y tras el cierre de las instalaciones al aire libre. Esta infraestructura, una de las más demandadas por la ciudadanía durante los meses de otoño e invierno, cuenta cada año con un elevado número de usuarios y constituye un recurso esencial tanto en el ámbito deportivo, como en el ocio y la salud, según explican desde el ayuntamiento. La piscina cubierta abrirá al público en horario de 11 a 22:30 horas de lunes a viernes y de 9:30 a 14:30 horas los sábados y los domingos. Para garantizar el correcto funcionamiento de la piscina, el Ayuntamiento ha llevado a cabo diversas labores de mantenimiento, a las que se ha sumado la incorporación de nuevas corcheras que permitirán delimitar las calles de nado, mejorando así la práctica deportiva y el uso general de la instalación. Además de su uso recreativo, la instalación es también un espacio clave para la práctica deportiva