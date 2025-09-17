El aula de la Uned en La Bañeza inaugura el curso académico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Centro Cultural de las Tierras Bañezanas ha sido el escenario de la presentación del curso académico 2025-2026 del Aula Universitaria de la Uned en La Bañeza. La sesión contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Javier Carrera, la coordinadora del Aula Uned de La Bañeza, Begoña Ferrero, y el director del Centro Asociado de en Ponferrada, Jorge Vega, además de profesorado y miembros de la comunidad educativa.

El alcalde, Javier Carrera destacó la importancia de la colaboración entre el Ayuntamiento de La Bañeza y la Uned, subrayando que la apertura de un nuevo curso «refleja la apuesta por la educación y la formación como pilares del desarrollo local». Asimismo, señaló que «hoy en día cualquier persona en la ciudad tiene la oportunidad de estudiar, ya sea de manera presencial o en modalidad online, lo que constituye un motivo de orgullo para La Bañeza».

Por su parte, Jorge Vega remarcó la amplitud y calidad de la oferta académica de la Uned, recordando que se trata de una universidad pública con vocación social y de compromiso con el desarrollo del territorio. Subrayó el valor del modelo híbrido de enseñanza, que combina la presencialidad con la formación online, y señaló que Psicología se mantiene como la titulación más demandada. Además, adelantó que el programa Redprendiendo en mi pueblo, dirigido a población adulta, iniciará una nueva edición en el mes de octubre, tras el éxito alcanzado en convocatorias anteriores. Actualmente, el Aula de La Bañeza, atiende a cerca de 4.000 estudiantes.