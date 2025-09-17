El conflicto entre usuarios de los huertos del Órbigo y regantes llega a los tribunales

El juzgado de instrucción número 2 de Astorga ha aceptado a trámite la denuncia interpuesta en julio de este año por la Asociación para la Conservación de Riego de Huerto y Patrimonio Hídrico contra la Comunidad de Regantes Presa de la Tierra por, presuntamente, un delito de «distracción de aguas de uso público».

El conflicto de los llamados huertos urbanos se agravó el pasado mes de mayo con la puesta en marcha de la modernización del riego de la Comunidad de Regantes Presa de la Tierra que dejó sin agua las presas históricas que cruzan los pueblos.

Los hechos fueron denunciados el 10 de julio de este año en el puesto de la Guardia Civil de Benavides de Órbigo, cuando la asociación puso en conocimiento de las autoridades que las presas de la Comunidad de Regantes Presa de la Tierra, que discurren por las localidades de Benavides de Órbigo, Gualtares, San Feliz de Órbigo, Villares de Órbigo, Villarejo, Hospital de Órbigo y Veguellina, se encontraban totalmente vacías, apuntado además que «no era la primera vez que sucedía», según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico.

Según defiende la asociación, la comunidad de regantes tiene la obligación de dejar un caudal de mantenimiento ecológico de 150 litros por segundo, como mínimo, según consta en el acuerdo suscrito el 28 de diciembre de 2021. Los denunciantes aseguran que dicho acuerdo «no se está cumpliendo», con lo que «la fauna y flora que habitan en las presas se ven afectadas, entre ellos numerosos cangrejos, mejillones de agua dulce, peces, ranas, nutrias, tritones y salamandras». Además, debido al corte de agua, se ven afectados también los usuarios industriales de la comunidad de regantes para el uso de los molinos.

Para el juzgado de Astorga, estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de «distracción de aguas», por lo que ha acordado iniciar las diligencias previas, qu comenzarán el próximo 6 de octubre con la declaración del representante legal de la Asociación para la Conservación de Riego de Huerto y Patrimonio Hídrico, y ha encargado a la Guardia Civil identificar al representante legal de la Comunidad de Regantes Presa de la Tierra.