Localizan el coche del hombre desaparecido en el parking del inicio de la ruta

El vehículo del montañero de 68 años desaparecido desde ayer en los alrededores del pico Gilbo, en Riaño (León) ha sido localizado en el aparcamiento del inicio de la ruta.

La Guardia Civil lidera, coordina y dirige el dispositivo de búsqueda y localización iniciado, en el participan componentes del Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (GREIM) con sede en Sabero desde tierra con el apoyo de un dron y desde el aire realizando batidas en el helicóptero de la Unidad Aérea de León.

A estas labores se han incorporado también efectivos del GREIM de Cangas de Onís. Además, en labores de apoyo también participan efectivos del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La búsqueda se centra inicialmente en una zona de montaña entre los picos Gilbo y Cueto Cabrón, según el Servicio de Emergencias de Castilla y León.