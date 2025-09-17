Récord histórico: Este valle de León registra una diferencia de 38,5 grados entre máxima y mínima

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La pradera de Prado Veneiro, ubicada en la Montaña Occidental Leonesa, ha registrado la mayor amplitud térmica de la historia de España, según datos de la Asociación Meteorológica Noroeste Peninsular (NOROMET). Este miércoles, la temperatura mínima fue de -7,1 grados a las 8 de la mañana, mientras que la máxima alcanzó los 31,4 grados a las 16 horas, lo que supone una diferencia de 38,5 grados.

Lo sorprendente es que Prado Veneiro ya había batido el récord el día anterior con una amplitud térmica de 37,9 grados, al registrar -8,5 grados y llegar a los 29,4 grados. En solo un día, la amplitud térmica se elevó seis décimas más.

Otros récords y datos interesantes

La estación de AEMET en León registró una amplitud térmica de 20,3 grados el día anterior, con una máxima de 27,5 grados y una mínima de 7,2 grados.

Villaceid, otro pueblo de la provincia de León, alcanzó una mínima de -4,8 grados y máximas cercanas a los 30 grados.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la amplitud térmica diaria media en España varía significativamente dependiendo de la región, con lugares como Toledo registrando una media de casi 13 °C, mientras que en el aeropuerto de Ibiza es de apenas 8 °C debido a la influencia del mar Mediterráneo.¹ ²

¿Qué factores favorecen la amplitud térmica?



Cielos despejados, que permiten un mayor calentamiento solar durante el día y un enfriamiento más rápido por la noche.

Ausencia de viento, que reduce la mezcla de aire y permite que las temperaturas extremas se registren con mayor facilidad.

Lejanía respecto a grandes superficies de agua, que regulan las variaciones de temperatura.

Terreno ligeramente deprimido, como valles o dolinas, que pueden experimentar un enfriamiento más rápido por la noche y un calentamiento más intenso durante el día.