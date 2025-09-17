Localizan fallecido al montañero de 68 años perdido en el entorno del pico Gilbo

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha hallado este miércoles el cuerpo sin vida del montañero de 68 años que permanecía desaparecido desde ayer en el entorno del pico Gilbo, en el municipio leonés de Riaño.

Está desaparición había motivado que la Guardia Civil iniciase este miércoles un dispositivo de búsqueda al que se han incorporado también efectivos del Greim de Cangas de Onís (Asturias), que ha dado como resultado el hallazgo del cuerpo en torno a las seis de esta tarde.

Tras el rescate, el cuerpo ha sido trasladado a Riaño, según ha informado el servicio de emergencias 112.

Este miércoles, en torno a las 10.30 horas, la Guardia Civil de León activó un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a un montañero, cuya desaparición había comunicado su familia tras no conseguir contactar con él desde la mañana del martes.

El vehículo del desaparecido había sido localizado en el aparcamiento de inicio de la ruta, según ha informado este miércoles la Subdelegación del Gobierno de León en un comunicado.

La búsqueda se había centrado en una zona de montaña entre los picos Gilbo y Cueto Cabrón y en ella participaba el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León, junto con agentes de montaña de la Guardia Civil.

A las labores se había unido está tarde el Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (Greim) con sede en Sabero desde tierra con el apoyo de un dron y desde el aire realizando batidas en el helicóptero de la Unidad Aérea de León, además de incorporarse también efectivos del Greim de Cangas de Onís.