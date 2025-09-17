Asturias pide a Europa que siga con el proceso para suprimir el peaje de la AP-66, entre León y Asturias

Cartel de telepeaje y peaje de la autopista del Huerna en el acceso desde Villablino.RAMIRO

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Gobierno del Principado se ha dirigido formalmente a la Comisión Europea para pedirle que continúe con el procedimiento de infracción abierto por la prórroga del peaje de la autopista AP-66 (Huerna), entre Asturias y León, con el fin de alcanzar su supresión.

La Comisión Europea dio el pasado mes de julio un ultimátum a España en el que advertía de que la llevará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no modifica las concesiones de los peajes de las autopistas AP-9 y AP-66 porque a su entender son contrarias a las normas europeas de licitación pública.

España extendió las concesiones a la AP-9 (Galicia) y a la AP-66 (que une Asturias y León) por 25 y 29 años respectivamente y después vendió las concesionarias sin haber abierto un proceso de licitación ni haberlo publicado en el Diario Oficial de la UE, tal como exige la directiva sobre contratos públicos.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha afirmado este miércoles que el Gobierno del Principado está siguiendo "muy de cerca" este procedimiento, iniciado a partir de un dictamen de la Comisión Europea que es "muy contundente".

El Ejecutivo autonómico "respalda" dicho procedimiento y por ello se ha dirigido formalmente al Ministerio de Transportes y "sobre todo" a la Comisión Europea para que "continúe" con el proceso.

Para ello, el Principado podrá a disposición "toda la información y documentación técnica" de la que dispone y que "puede ser útil", ha dicho Calvo.

El consejero ha remarcado que se trata de "una situación que no debe durar más" y "que hay que aprovechar esta oportunidad de una vez por todas", aunque ha precisado que "el procedimiento todavía tiene recorrido".

Calvo ha insistido en que la prórroga del peaje del Huerna acordada por el Gobierno del PP en el año 2000 "fue una injusticia para Asturias y ahora además es irregular", por lo que, a su juicio, "debería tener consecuencias y responsabilidades políticas".

Sobre este asunto también se ha pronunciado hoy el diputado y secretario general de Foro, Adrián Pumares, para reclamar la supresión definitiva de un peaje que "lastra la competitividad" de la comunidad y advertir de que su rescate no puede hacerse a costa de inversiones pendientes en la región.

Por su parte, la parlamentaria del grupo mixto Covadonga Tomé ha confiado en que el Gobierno de España cumpla con "su obligación y responsabilidad", que pasa, a su juicio, por la eliminación del peaje mediante "cálculos que no perjudiquen el bolsillo de los asturianos".