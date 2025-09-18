El pueblo desaparecido de León donde nació el actor Imanol Arias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ubicado en la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica, el municipio de Riaño, en la provincia de León, se erige hoy como un emblema de resiliencia y belleza natural, a 95 kilómetros de la capital provincial. Con apenas 474 habitantes según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024, este pueblo –el más joven de la Montaña Leonesa– se ha consolidado como epicentro turístico de la comarca, impulsado por eventos deportivos y culturales que atraen a miles de visitantes. Sin embargo, su historia está marcada por el trauma de la construcción del embalse de Riaño, un proyecto hidráulico que sepultó bajo las aguas al antiguo pueblo y a otros ocho núcleos rurales en 1987.

El viejo Riaño, documentado desde 1752 con padrones de vecindad, era un próspero centro comarcal basado en la ganadería, la pesca de truchas y el comercio, con un Parador Nacional de Turismo inaugurado en 1951 que lo convertía en un referente de ocio en la montaña leonesa. Pero la sombra del embalse, planificado desde los años 60 para control de inundaciones y generación hidroeléctrica, se cernió sobre el valle en los 80. La expropiación forzosa de tierras entre 1965 y 1978, seguida de demoliciones entre 1986 y 1987, provocó una de las mayores movilizaciones populares de la España democrática: enfrentamientos con la Guardia Civil, "tejadistas" que se encaramaban a los techos para resistir y hasta suicidios por el desalojo. Pueblos como Anciles, Salio, Huelde, Éscaro, La Puerta, Burón, Pedrosa de Rey y Vegacerneja (parcialmente) fueron arrasados, y sus escombros anegados el 31 de diciembre de 1987, apenas un día antes de que una directiva europea prohibiera tales impactos ambientales.

El nuevo Riaño, urbanizado desde 1980 en el paraje de Valcayo a mayor altitud, surgió como refugio para los expropiados, preservando elementos patrimoniales clave. La Iglesia de Nuestra Señora del Rosario (siglo XIII, traída de La Puerta) y la de Santa Águeda (siglo XVI, de Pedrosa de Rey) fueron reconstruidas piedra a piedra, albergando pinturas románicas, góticas y barrocas endémicas de la montaña leonesa. Dos hórreos asturleoneses y el Museo Etnográfico Comarcal, con piezas vadinienses (siglos III-IV) y medievales, custodian la memoria de un valle perdido.

Hoy, el embalse –conocido como los "fiordos leoneses"– es un imán turístico. En sequías extremas, los restos sumergidos emergen, atrayendo fotógrafos y curiosos. El "banco más bonito de León", en el Paseo del Recuerdo junto a la ermita, ofrece vistas panorámicas al agua y las cumbres, mientras rutas como la Senda Mitológica Leonesa recorren leyendas de criaturas fantásticas en Carande. Riaño, cuna del actor Imanol Arias (nacido en 1956 en el viejo pueblo), ha invertido en infraestructuras modernas que fusionan piedra tradicional con servicios de vanguardia, impulsando un turismo sostenible de senderismo, observación de estrellas y gastronomía con cordero asado y cecina.En 2025, el pueblo vibra con actividad. La octava edición del Riaño Trail Run, del 27 al 29 de junio, abrirá inscripciones pronto, recorriendo Picos de Europa y la Montaña Palentina con etapas en Carande y la Senda Mitológica Del 30 de mayo al 1 de junio, el Club Porsche España celebrará su León Xperience 2025 en Riaño, atrayendo vehículos de lujo para rodadas por las carreteras de la montaña. Además, el 8 de junio, una salida micológica guiada por el educador ambiental José María Escapa explorará setas en la Plaza del Ayuntamiento

El pueblo invita a descubrir sus "fiordos", su patrimonio rescatado y su espíritu indómito, recordándonos que la historia, aunque sumergida, nunca se ahoga del todo.