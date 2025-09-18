Los Bomberos vuelven a Gradefes en auxilio del octogenario que movilizó a los Servicios de Emergencias la semana pasada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una llamada a los Servicios de Emergencias 112 de Castilla y León alertaron por una emergencia de un hombre de 88 años de edad en Gradefes.

El octogenario ya había sufrido una caída la semana pasada en su casa que provocó la movilización de la Guardia Civil y los Bomberos al ser incapaz de moverse, por lo que requería asistencia sanitaria.

Ante la imposibilidad de entrar a la vivienda, los bomberos tuvieron que acceder por la fuerza y, posteriormente, fue trasladado al Hospital Universitario de León.