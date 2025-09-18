Fallece un hombre de 66 años en un incendio en la localidad de Villarejo de Órbigo
El suceso ha ocurrido cerca del cementerio, en el núcleo urbano de la localidad
Un varón de 66 años ha fallecido calcinado esta tarde en Villarejo de Órbigo a causa de un incendio en el núcleo urbano que llegó a amenazar a un inmueble residencial y una estación de servicio.
Según informa el Servicio 112 Castilla y León una llamada de la Guardia Civil solicitaba asistencia sanitaria en un incendio en Villarejo de Órbigo (León) iniciado a las 17:58 horas. Según indicaban, habían localizado a un varón que había sufrido quemaduras y se encontraba inconsciente. El punto donde fue hallado su cuerpo es una finca cercana al cementerio de la localidad.
Fue desplazada una UVI móvil y un equipo médico de Benavides de Órbigo. Además, trabajaron en el lugar la Guardia Civil de León, Medio Ambiente y Bomberos de la Diputación de León.
En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de un hombre de 66 años.
[Actualizada]