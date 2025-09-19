A licitación la gestión de dos bares y un albergue en Laciana- Leitariegos

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha sacado a licitación el contrato para la gestión y explotación de dos bares y un albergue en la estación de esquí y de montaña Valle de Laciana-Leitariegos para el periodo 2025-2026.

Los bares están ubicados en la zona alta y baja de las instalaciones, mientras que el albergue, que lleva el nombre de Octavio Álvarez Carballo, se encuentra a pie de pista.

Con estas instalaciones se pretende prestar un servicio complementario a la actividad del esquí en una zona aislada y de montaña que necesita disponer de lugares de refugio y servicios de hostelería para los usuarios y visitantes de la estación invernal.

El plazo de ejecución se extiende hasta el 31 de agosto de 2026, pudiéndose prorrogar año a año hasta un máximo de tres ejercicios. El canon anual mínimo es del 1,5 por ciento de los ingresos medios anuales de la estación, por lo que ronda los 5.000 euros anuales.

El contrato está impulsado por el área de Turismo de la Diputación de León que encabeza el diputado Octavio González y se adjudicará en un único lote, no divisible, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

El bar de la zona baja está integrado en un edificio prefabricado de servicios múltiples propiedad de la Diputación de León y ubicado a pie de aparcamiento. Consta de 81 metros cuadrados en los que se incluye la cafetería, servicios higiénicos, almacén y un cuarto de limpieza.

El bar de la zona alta, por su parte, también está integrado en un edificio prefabricado ubicado a unos 1.600 metros de altitud, próximo a la estación de reenvío del telesilla denominado 'Braña'. Su superficie es de 111,85 metros cuadrados, en los que se incluyen la cafetería, los servicios higiénicos y un almacén. En este caso no existe acceso por carretera, por lo que debe llegarse a él a través del telesilla.

Las tres instalaciones deben permanecer abiertas siempre que lo esté la estación invernal y, de forma voluntaria, podrán hacerlo más allá de ese periodo mínimo de apertura previa comunicación a la dirección. Para prestar los servicios que recoge el contrato los bares deberán contar como mínimo con un responsable y tres camareros y el albergue con un cocinero, un ayudante de cocina, un camarero y un operario de limpieza.

La Diputación de León también ha sacado a licitación otros dos contratos que afectan a las dos estaciones de esquí y de montaña dependientes de la institución provincial. Uno de ellos se refiere al suministro e instalación de cubiertas para dos cintas transportadoras en San Isidro y Valle de Laciana-Leitariegos y el otro al suministro de dispositivos de seguridad infantil para los telesillas de las dos instalaciones invernales.

El primer contrato tiene un importe de 837.119 euros y un plazo de ejecución de cinco meses sin posibilidad de prórroga. El objetivo es el suministro y servicio de instalación de dos cubiertas que permitan cubrir la cinta transportadora 'El Rebeco', ubicada en el sector Requejines de la estación invernal de San Isidro, y la cinta transportadora 'El Urogallo', en la estación de esquí y de montaña Valle de Laciana Leitariegos.

Su función será proteger las instalaciones y a los usuarios ante las adversidades meteorológicas, así como reforzar la seguridad en el funcionamiento de las cintas, evitando deslizamientos indeseados durante el trayecto por el efecto de la ventisca, así como el retraso en la apertura a causa de la acumulación de nieve. El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo día 6 de octubre.

El segundo, por importe de 121.267,7 euros, se refiere al suministro de dispositivos de seguridad infantil para los telesillas de las estaciones invernales. En este caso, el plazo de ejecución es de 60 días desde la formalización del contrato, también sin posibilidad de prórroga.

La finalidad es incrementar la seguridad de la gran cantidad de niños debutantes que utilizan estos telesillas, considerando necesaria la uniformidad en los accesorios instalados en ellos. Los dispositivos de seguridad suministrados serán de dos tipos: fijos y retractiles, con movimiento que permita su retirada y la utilización de la silla por usuarios discapacitados con equipo de esquí adaptado.