La Junta da la bienvenida «a una tierra de oportunidades» a LAR-Agrocantabria

Villarejo acoge la presentación de un proyecto clave para el cooperativismo en la provincia leonesa

Un momento de la presentación del proecto de LAR-Agrocantabria este jueves en Villarejo de Órbigo.

Villarejo de Órbigo acogió este viernes la presentación del proyecto de LAR-Agrocantabria en un acto al que acudieron representantes de ambas compañías, así como numerosas autoridades. Entre ellas, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, quien dio la bienvenida a la cooperativa «a una tierra de oportunidades».

El pasado mes de mayo, la cooperativa leonesa LAR pasó a manos cántabras con la operación realizada por la potente cooperativa Agrocantabria (AGC), la más fuerte de la región, haciendo así suya la marca de leche de los ganaderos leoneses y entrando a un sector nuevo, el del maíz.

González Corral quiso lanzar un mensaje claro a los presentes en el acto, muchos de los cuales se dedican al sector primario: «El campo tiene futuro», algo que, a su juicio, cobra más relevancia con la unión de estas dos fuerzas. En este sentido, explicó que «Castilla y León es una comunidad que no puede pensar en su futuro sin su sector agroalimentario» y que «este proyecto que se presenta hoy aquí contribuirá a nuestro liderazgo en materia prima para el campo».

La titular autonómica de Agricultura, Ganadería y Desarollo Rural destacó que «en Castilla y León el cooperativismo está presente con grandes números y grandes personas», a quienes se refirió como «motor de desarrollo económico y social».

En su intervención, también remarcó que la Junta estuvo con LAR en el pasado y «también lo estará en el futuro» y tuvo unas palabras de agradecimiento «para todos los que han hecho que este proyecto sea hoy una realidad».

Un proyecto consolidado

Por parte de Agrocantabria, Jacobo Alonso aseguró que el suyo es «un proyecto humilde, pero consolidado» que tiene como objetivo «avanzar en hacer fuertes unas estructuras que sirvan para los agricultores y los ganaderos». Por ello, aseguró que con la presentación del proyecto LAR-Agrocantabria «se pone en valor el cooperativismo en la provincia, que hoy tiene que estar de enhorabuena» y apuntó al lema de esta cooperativa: «este es un proyecto para todos y entre todos». Alonso quiso dejar claro que «no venimos a colonizar, sino a traer cooperativismo y a reforzar las estructuras cooperativas».

José Manuel Acebes, alcalde de Villarejo de Órbigo, mostró su agradecimiento a una iniciativa, la de LAR-Agrocantabria , «que es el verdedero motor de desarrollo y compromiso con nuestro territorio» y calificó a AGC como «una gran solución para dar continuidad al sector primario».

La consejera de Desarrollo rural, ganadería, pesca y alimentación del gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, se expresó en la misma línea y dijo que la compra de LAR por parte de Agrocantabria, «no es una compra cualquiera, sino la consolidación de un modelo en el que la unión hace la fuerza». En este sentido, matizó que AGC es «un referente en todo el país, mientras que apuntó al cooperativismo como «el camino a seguir para que el sector primario tenga futuro». Y consluyó con una idea: «Cantabria y León comparten el mismo horizonte: dar futuro a nuestros pueblos».

Cosecha «histórica y excelente»: 26 por ciento más que el año pasado

La consejera de Agricultura de la Junta aprovechó la puesta de largo de LAR-Agrocantábrica para hacer un balance de la cosecha de este año, que calificó de «histórica y excelente», en la que se han podido recoger más de 8,4 millones de toneladas, un 26% más que el pasado año, con rendimientos de 4.600 kilos por hectárea. En cuanto al cultivo de maíz, al que la consejera se refirió como «el principal cultivo de regadío», con una superficie que supera las 124.000 hectáreas este año, señaló que la cifra se sitúa 10.000 hectáreas por encima de las del año pasado, lo que hace que sea «fundamental» también porque «desde la Junta de Castilla y León se ha trabajado año tras año con todos los agricultores para apostar por los nuevos regadíos y por la modernización». También hizo referencia al vacuno de leche, cuyos ganaderos representan «más de 890 millones de leche que se recoge todos los años», lo que convierte a Castilla y León en la segunda Comunidad Autónoma en recogida de litros de leche gracias a los casi 700 ganaderos que cuidan de las más de 88.000 cabezas que integran el censo autonómico de leche. Concretamente, en la provincia de León, la primera de la Comunidad Autónoma en cuanto a producción, con 230 millones de litros producidos, lo que hace tener claro que el sector «tiene futuro» gracias también al cooperativismo, respecto a lo que destacó a la cooperativa LAR-Agrocantabria que «une alimentación animal y leche de vaca. Según la consejera, Castilla y León cuenta con unas 560 cooperativas agroalimentarias que engloban a más de 36.000 socios, generan más de 4.000 puestos de trabajo y facturan más de 4.000 millones de euros.
