La Junta da la bienvenida «a una tierra de oportunidades» a LAR-Agrocantabria

Villarejo de Órbigo acogió este viernes la presentación del proyecto de LAR-Agrocantabria en un acto al que acudieron representantes de ambas compañías, así como numerosas autoridades. Entre ellas, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, quien dio la bienvenida a la cooperativa «a una tierra de oportunidades».

El pasado mes de mayo, la cooperativa leonesa LAR pasó a manos cántabras con la operación realizada por la potente cooperativa Agrocantabria (AGC), la más fuerte de la región, haciendo así suya la marca de leche de los ganaderos leoneses y entrando a un sector nuevo, el del maíz.

González Corral quiso lanzar un mensaje claro a los presentes en el acto, muchos de los cuales se dedican al sector primario: «El campo tiene futuro», algo que, a su juicio, cobra más relevancia con la unión de estas dos fuerzas. En este sentido, explicó que «Castilla y León es una comunidad que no puede pensar en su futuro sin su sector agroalimentario» y que «este proyecto que se presenta hoy aquí contribuirá a nuestro liderazgo en materia prima para el campo».

La titular autonómica de Agricultura, Ganadería y Desarollo Rural destacó que «en Castilla y León el cooperativismo está presente con grandes números y grandes personas», a quienes se refirió como «motor de desarrollo económico y social».

En su intervención, también remarcó que la Junta estuvo con LAR en el pasado y «también lo estará en el futuro» y tuvo unas palabras de agradecimiento «para todos los que han hecho que este proyecto sea hoy una realidad».

Un proyecto consolidado

Por parte de Agrocantabria, Jacobo Alonso aseguró que el suyo es «un proyecto humilde, pero consolidado» que tiene como objetivo «avanzar en hacer fuertes unas estructuras que sirvan para los agricultores y los ganaderos». Por ello, aseguró que con la presentación del proyecto LAR-Agrocantabria «se pone en valor el cooperativismo en la provincia, que hoy tiene que estar de enhorabuena» y apuntó al lema de esta cooperativa: «este es un proyecto para todos y entre todos». Alonso quiso dejar claro que «no venimos a colonizar, sino a traer cooperativismo y a reforzar las estructuras cooperativas».

José Manuel Acebes, alcalde de Villarejo de Órbigo, mostró su agradecimiento a una iniciativa, la de LAR-Agrocantabria , «que es el verdedero motor de desarrollo y compromiso con nuestro territorio» y calificó a AGC como «una gran solución para dar continuidad al sector primario».

La consejera de Desarrollo rural, ganadería, pesca y alimentación del gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, se expresó en la misma línea y dijo que la compra de LAR por parte de Agrocantabria, «no es una compra cualquiera, sino la consolidación de un modelo en el que la unión hace la fuerza». En este sentido, matizó que AGC es «un referente en todo el país, mientras que apuntó al cooperativismo como «el camino a seguir para que el sector primario tenga futuro». Y consluyó con una idea: «Cantabria y León comparten el mismo horizonte: dar futuro a nuestros pueblos».