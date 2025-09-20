Herido un motorista en Llánaves de la Reina tras salirse de la vía y caer su moto al río

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Durante la tarde de este sábado se ha producido una salida de vía de una moto en el kilómetro 118 de la N-621, en Llánaves de la Reina, donde, ha resultado herido el motorista y la moto ha caído al río.

El 112 ha informado a Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.

El personal sanitario ha atendido al motorista, un varón de 60 años, que ha sido trasladado en un primer momento al centro de salud y, posteriormente, ha sido evacuado en ambulancia acompañado por personal sanitario al C.A.U. de León