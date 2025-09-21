La exaltación de la vendimia inunda Valdevimbre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valdevimbre despidió ayer su Feria de la Vendimia 2025 poniendo el broche a un fin de semana en el que el vino y todo lo relacionado con él se convirtió en protagonista. Y es que la uva es tradición en este rincón de la provincia cuya historia, pero también cuyo presente y futuro está íntimamente ligada al vino. La jornada domincial comenzó con la apertura de las casetas de vinos y productos de artesanía para dar paso al menú de vendimia en las distintas bodegas-restaurantes con los que cuenta la localidad. A las 16 horas tuvo lugar la clausura de la feria que ha ofrecido durante todo el fin de semana diversas actividades pensadas para el disfrute de todos los públicos.