La obra '180836' de la artista Lola Eiffel llega a La Bañeza desde este domingo

La localidad leonesa de La Bañeza acoge hasta este martes, día 23 de septiembre, la obra 180836 Bernarda de la artista vallisoletana Lola Eiffel, a través de la modalidad de residencia técnica y artística, en una apuesta del Ayuntamiento por acercar la cultura a las zonas rurales.

El teatro de la Bañeza disfrutará a puerta cerrada de una de las últimas obras creadas por la artista y que se basa en una parte de su historia personal. La obra se estrenó en mediano formato en el Teatro Calderón Valladolid abriendo la temporada 2023-2024.

"Quiero agradecer al Consistorio la oportunidad de permitirme ultimar los detalles tanto artísticos como técnicos de esta obra tan especial para mí, antes de su estreno (gran formato), el mes de octubre en Mieres; y sobre todo destacar este apoyo que desde el medio rural se hace a los artistas", ha señalado la directora artística y bailarina.

La puesta en escena arranca su periplo en la localidad leonesa para después ir el próximo día 19 de octubre a la localidad asturiana de Mieres. Una población que tuvo la oportunidad de participar en el proyecto de Lola Eiffel 'La Caja de Resistencia' y en el programa 'Carne Cruda'.