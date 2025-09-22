Diario de León

Descubre esta atracción turística sobre el río Esla en este pueblo de León

Según algunas fuentes, el puente colgante de Alejico fue construido para comunicar los pueblos de Aleje y Alejico

Redacción
León

El Puente Colgante de Alejico es una atractiva atracción turística ubicada en la localidad de Alejico, en la provincia de León, Castilla y León, España. Este puente ofrece una experiencia única y una vista espectacular del río Esla. Según algunas fuentes, el puente colgante de Alejico fue construido para comunicar los pueblos de Aleje y Alejico, y su objetivo principal era facilitar el acceso de los mineros a la explotación minera.

El puente colgante atraviesa el río Esla y ofrece vistas impresionantes del entorno natural. La zona circundante es ideal para practicar deportes al aire libre como kayak y senderismo.

Cerca del puente, se encuentra la playa fluvial de Sabero y el canal de aguas bravas, que es perfecto para los amantes de los deportes acuáticos extremos. También hay una zona de escalada y rutas de senderismo bien señalizadas para explorar.

Además, la ruta que incluye el puente colgante de Alejico es considerada fácil y apta para familias con niños. Durante el recorrido, se pueden encontrar fuentes de agua fresca y zonas de picnic.

La zona es rica en patrimonio natural y cultural, con lugares como la Mina Imponderable y el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla

