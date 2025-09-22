Descubre esta atracción turística sobre el río Esla en este pueblo de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Puente Colgante de Alejico es una atractiva atracción turística ubicada en la localidad de Alejico, en la provincia de León, Castilla y León, España. Este puente ofrece una experiencia única y una vista espectacular del río Esla. Según algunas fuentes, el puente colgante de Alejico fue construido para comunicar los pueblos de Aleje y Alejico, y su objetivo principal era facilitar el acceso de los mineros a la explotación minera.

El puente colgante atraviesa el río Esla y ofrece vistas impresionantes del entorno natural. La zona circundante es ideal para practicar deportes al aire libre como kayak y senderismo.

Cerca del puente, se encuentra la playa fluvial de Sabero y el canal de aguas bravas, que es perfecto para los amantes de los deportes acuáticos extremos. También hay una zona de escalada y rutas de senderismo bien señalizadas para explorar.

Además, la ruta que incluye el puente colgante de Alejico es considerada fácil y apta para familias con niños. Durante el recorrido, se pueden encontrar fuentes de agua fresca y zonas de picnic.

La zona es rica en patrimonio natural y cultural, con lugares como la Mina Imponderable y el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla