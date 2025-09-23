Mañueco defiende que las ayudas por los incendios "están llegando" ante las críticas de UPL: "Vamos haciendo las cosas bien"

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defendió hoy que las ayudas “están llegando” a los afectados por los incendios forestales, tras su aprobación el pasado 20 de agosto, y añadió que ante las críticas del portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, todo le indicaba que iban en la dirección adecuada. “Vamos haciendo bien las cosas”, dijo, mientras el ‘leonesista’ le exigió que que escuche a los alcaldes, no sólo "a los suyos", porque piden menos burocracia y que se les facilite la labores de limpieza y desbroce de los solares urbanos.

En la sesión de control al Ejecutivo del pleno de las Cortes, Santos preguntó al presidente por cómo estaba ayudando la Junta a las entidades locales, a lo que Fernández Mañueco le explicó que estaban aplicando con “rapidez”, “amplitud y eficacia” el plan de 47 medidas y 114 millones de euros. “Son muchos los ayuntamientos y juntas vecinales que pueden dar testimonio de esto”, le dijo a Santos.

Sin embargo, el procurador de UPL advirtió de que se acerca el otoño y las lluvias, por lo que pidió a la Junta que tomen decisiones y ayuden a los consistorios, ya que afeó a que el PP de León se reuniera con los municipios de mayor riesgo antes que lo hiciera la Diputación, lo que vinculó a que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sea también presidente de la gestora del PP leonés.

Por el contrario, el presidente de la Junta reconoció la labor de los alcaldes, con los que recordó se ha reunido Suárez-Quiñones y la vicepresidenta Isabel Blanco, “independientemente de su color político”. También aprovechó para repasar las medidas puestas ya en marcha desde agosto, como los 2,8 millones destinados a la reparación de sistemas de agua potable, los 2,5 millones para contratar 225 desempleados en 114 ayuntamientos para recuperar las zonas afectadas, los tres millones para consolidar las viviendas deterioradas y realizar desescombros o los 3,6 millones para reparar daños en viviendas y edificaciones en 22 municipios.

A esto añadió las labores para la extracción de madera, que aseguró “dará buenos beneficios” a los ayuntamientos y juntas vecinales. También, aludió a las ayudas a los cotos de caza, que pertenecen a los ayuntamientos, o la línea para los cercados de pastos comunales. Además, aseguró que se impulsarán planes de promoción turística y una normativa para ayudar a los consistorios, de la mano de las diputaciones, para crear "anillos de seguridad" y facilitar la limpieza y desbroce de los terrenos colindantes a las poblaciones.

"Maldita la gracia que nos hace esa necesidad suya de presumir de esfuerzo de arreglar algo que ustedes han estropeado”, dijo a Fernández Mañueco, mostrando una fotografía de un cartel que informaba de una inversión de la Junta en una vivienda afectada por un incendio en Castrocalbón (León). También criticó que ahora se ofrezcan bulldózer y motoniveladoras, como a principios de año se había con los helicópteros sanitarios, y se preguntó si se financiará con los ahorros en prevención de fuegos.

Tampoco ahorró críticas Luis Mariano Santos contra el fiscal por haber “lanzado” a la Guardia Civil contra los propios ayuntamientos y el Procurador del Común por exigir la limpieza de solares. De esta forma, invitó a Fernández Mañueco a desarrollar una normativa autonómica para que los ayuntamientos puedan limpiar los solares urbanos y le aconsejó dejar a un lado el “caballo de la soberbia” e invertir en planes de prevención y limpieza de montes.