La Junta destina más de 1.200.000 euros en ayudas a localidades de León afectadas por los incendios

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy la concesión de ayudas por un importe de más de 1.215 euros destinadas a cubrir los daños sufridos por diversas localidades de la provincia durante los incendios que asolaron a la provincia durante este verano.

Se ha destinado un importe total de 1,06 millones de euros en subvenciones destinadas a cubrir los daños sufridos por cinco familias en sus viviendas o edificaciones de Castrocalbón, una más residente en Oencia (León) y otra en Cubo de Benavente (Zamora), con anticipo del 100 por cien. Con esta actuación, que se suma a las ya aprobadas en varios municipios distribuidos en estas provincias, además de Salamanca y Palencia, el total destinado reconstrucción de viviendas a alcanza los 4,7 millones, según recogió Ical.

Este paquete se suma a las ayudas ya concedidas el pasado 28 de agosto por importe de 252.000 euros en Cubo de Benavente (Zamora) en favor de tres familias, en Guardo (Palencia), por valor de 1,8 millones, y en Villaseco (Zamora) y Quintana y Congosto (León) por valor de 1,5 millones.

Se pretende, además de reponer el derecho a disfrutar de vivienda para quienes se ha visto privado de él por causa del fuego, recuperar arquitectónicamente un patrimonio edificado degradado y promover la revitalización económica de núcleos rurales. Por tanto, la Junta trabaja para “devolver a las familias la estabilidad de sus hogares, cuidar el entorno rural y mantener la población en los pueblos”.

Estas ayudas cubren daños por conceptos muy amplios: se otorgan no solo para viviendas habituales sino también para segundas residencias, con independencia de cuáles sean los ingresos familiares de los afectados y de si quien residía era o no el propietario de la vivienda.

Los beneficiarios serán siete familias, siendo el importe que recibirán el siguiente: 22.750 euros para una familia en Cubo de Benavente para daños en edificación complementaria; 243.000 para otra familia en Oencia cuya vivienda, enseres y edificación complementaria han resultado afectados, y un total de 797.950 para cinco familias de Castrocalbón: 88.400 euros para una familia, por daños en vivienda y enseres; 138.250 euros para otra, en concepto de vivienda, enseres y edificación complementaria;187.800 euros para otra, por daños en vivienda, enseres y edificación complementaria; 241.500 euros para una más, destinados a vivienda, enseres y edificación complementaria, y 142.000 euros para una última, con vivienda, enseres y edificación complementaria.

El total de inmuebles afectados en la Comunidad es de 235: 12 de ellos viviendas habitadas como primera residencia; 30 como segunda; 20 en desuso; 155 edificios de otro tipo (corralas, patios, tenadas, almacenes, cobertizos…) y 18 naves.

Nueva ayuda de 6.122 euros para agricultores y ganaderos afectados por los incendios en León

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó hoy una nueva relación de nueve agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios, por un importe total de 21.978 euros. En concreto, se ha concedido una ayuda en Ávila por 8.272 euros, cuatro en León por 6.122 euros y otras cuatro en Salamanca por 7.583 euros.

Con este acuerdo, ya son 622 los beneficiarios del sector primario que han recibido apoyo del Ejecutivo a través de las distintas líneas habilitadas, con una cuantía global que supera los 3,3 millones de euros, según recogió Ical.

En este caso, se trata de agricultores y ganaderos no profesionales que han cumplimentado la declaración responsable de pérdidas de producción agrícola y ganadera de acuerdo con la medida número 8 del Plan de Recuperación. La cuantía de las ayudas se ajusta a los baremos fijados: 130 euros por hectárea en el caso de cultivos herbáceos no cosechados; 240 euros por hectárea para cultivos leñosos y 18 euros por hectárea en superficies de pastos.

Estas ayudas se suman a las ya concedidas a agricultores y ganaderos profesionales (cuantía mínima de 5.500 euros) por las pérdidas de producción, muerte de animales, pérdida de colmenas, así como la reconstrucción de instalaciones y reposición de vallados.

El objetivo de las medidas es garantizar la viabilidad de las explotaciones, mantener la actividad y el empleo, proteger el tejido productivo y favorecer la recuperación económica de las zonas afectadas en el menor plazo posible.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural mantiene a disposición de los afectados dos formularios de declaración responsable: uno para la reposición de cercados o vallados dañados por los incendios (medida número 10 del Plan de Recuperación) y otro para la compensación de las pérdidas de producción agrícola y ganadera, con baremos objetivos por hectárea, cabeza y colmena (medida número 8 del Plan de Recuperación).

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha gestionado, además, el suministro de 7,2 millones de kilos de alimento a 420 ganaderos; además de 85 abrevaderos, todo ello en el marco de la medida 23. Este sistema de urgencia se mantendrá vigente hasta el 30 de septiembre y, posteriormente, se transformará en una ayuda directa a los afectados.

Además, se está trabajando en la contratación de personal en las secciones agrarias comarcales y sus correspondientes unidades para prestar servicio a los municipios afectados (medida 27).

4.000 euros de ayuda a Puente de Domingo Flórez

El Consejo de Gobierno aprobó la concesión de una nueva ayuda para el Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez, en León que durante las situaciones de emergencia provocadas por los incendios dio respuesta a las necesidades básicas de alojamiento, comida y apoyo psicosocial de la población que tuvo que abandonar sus viviendas y lugar de residencia y para prestar atención social a la ciudadanía, afrontando los gastos que esta situación supuso.

Esta localidad se suma a otros 25 ayuntamientos que ya contaron con la aprobación de las ayudas solicitadas. Así, el importe global aprobado de ayudas a las 26 entidades locales asciende a 105.500 euros.

Las subvenciones concedidas de forma directa a las entidades locales tienen como objeto la financiación de la totalidad de los gastos derivados del alojamiento temporal, manutención y cualquier otro gasto directamente vinculado con la atención temporal de las necesidades básicas de personas desalojadas por los incendios.

Esta medida, a la que hoy se destinan 1.500 euros, está recogida en el Acuerdo 34/2025 por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.

266 ayudas de 500 euros para familias desalojadas por los incendios

El Consejo de Gobierno dio luz verde a la concesión directa de un nuevo paquete de 266 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios, seis días después de que se abriera el plazo de solicitud.

Esta medida, a la que se han destinado hasta ahora ya 417.000 euros, para un total de 834 familias, está recogida en el Acuerdo 34/2025 por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.

La ayuda se concederá en alguno de estos tres supuestos: unidad familiar empadronada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León; propietario de una vivienda situada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León; y unidad familiar que haya sido desalojada y, no encontrándose en ninguno de los dos supuestos anteriores, esté emparentada hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, con una persona empadronada en la localidad.

Los tres se refieren a localidades que se han evacuado con motivo de los incendios forestales y así se ha determinado por las órdenes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Igualmente, a través de las ayudas de emergencia se está procediendo a realojar a personas y familias que han perdido su recurso habitacional hasta el acondicionamiento de su vivienda. Actualmente podrían ser beneficiarios de estas ayudas unas 12 familias. La provincia de León es la más afectada, donde se han identificado diez viviendas.

Por otro lado, ayuntamientos y diputaciones provinciales ya trabajan en coordinación con la Junta y los trabajadores sociales para detectar situaciones de necesidad y atender e informar a los afectados. El Ejecutivo recordó que se analiza caso por caso para ofrecerles la mejor solución, que incluye además de la ayuda para alquilar una vivienda, otros apoyos que puedan necesitar. Los CEAS son los que van a recibir las solicitudes para su tramitación.

También, se articula una subvención directa a los ayuntamientos que hayan tenido que afrontar gastos para atender a personas desalojadas por los incendios.

Infraestructuras municipales



Igualmente, la Junta concede hoy tres nuevas ayudas por importe de 156.000 euros a tres ayuntamientos que engloban a siete localidades de León, afectadas por los incendios para reparar, reconstruir o sustituir infraestructuras públicas municipales de carácter general.

En primer lugar, se concede una ayuda de casi 110.000 euros al municipio de Almanza para la sustitución de equipamiento dañado durante los incendios: un vehículo pick-up, una motosierra-desbrozadora y material de prevención y lucha contra los incendios, como pulverizadoras, batefuegos y mangueras. Esta inversión beneficiará tanto a la localidad como a otras tres localidades pertenecientes al mismo municipio: Calaveras de Abajo, Calaveras de Arriba y Canalejas. Además, gracias a esta inversión, también se procederá a la sustitución de más de una decena de bancos que resultaron dañados en el municipio.

Por su parte, se aprueba cede una ayuda de casi 28.000 euros al municipio de Benuza para la reparación de diferentes instalaciones dañadas en la localidad de Santalavilla, como barandillas, fuentes y el refugio de montaña.

Por último, se otorgan más de 18.200 euros al municipio de Carucedo para la reparación del alumbrado público en dos localidades: Carucedo, por más de 15.200 euros, y Las Médulas, por más de 3.000 euros.

La inversión total para obras de reposición y reparación de los sistemas de abastecimiento de agua potable alcanza ya los 2,8 millones de euros.

En total, la Consejería de la Presidencia ya ha concedido ayudas a once localidades en seis municipios de las provincias de Ávila y León cuyos servicios públicos esenciales de carácter general se vieron perjudicados por los incendios. Estas ayudas alcanzan ya un valor global de casi 238.000 euros.

El procedimiento para que los ayuntamientos afectados puedan solicitar esta ayuda económica continuará abierto de manera permanente hasta el final del ejercicio presupuestario.

La Dirección de Administración Local, además, ha contactado con todos los ayuntamientos y pedanías afectadas mediante cartas y correos electrónicos, y se ha realizado un seguimiento telefónico con todos ellos para orientarles en la tramitación de las solicitudes. El objetivo es facilitar la concesión de ayudas para reparar los servicios generales con la mayor rapidez posible.

Suministro de contenedores

Para concluir, la Junta autorizó en el Consejo de Gobierno la declaración para la tramitación de emergencia de un contrato de suministro de ocho contenedores de residuos domésticos, cuatro para la localidad de Arnado y otros tantos para la de Lusio, pertenecientes ambas al municipio de Oencia (León), afectados por los grandes incendios de este verano. En concreto, el contrato de emergencia que se comunica asciende a 2.447 euros.