CCOO denuncia que la Junta no proporcione ordenadores a un ciclo de FP de informática en Sahagún

Imagen de archivo de una estudiante de bachillerato de Vitoria siguiendo por el ordenador las clases de su profesora de Lengua de la ikastola. EFE/ David Aguilar

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El sindicato provincial de CCOO Enseñanza denunció hoy que la Junta mantiene sin dotación de equipos informáticos al Grado Medio de FP en Sistemas Microinformáticos y Redes del IES Fernando de Castro, en Sahagún (León), un grado recién implantado. El centro solicitó 20 aparatos en junio pero la previsión es que, “con suerte, lleguen algunos equipos a finales de año”, según informó en un comunicado recogido por Ical.

El secretario general de CCOO Enseñanza León, Víctor Bejega, ironizó que “bien podría parecer una broma, si no fuera por la relevancia que encierra”. “Que se inicie un ciclo de FP de informática sin contar con equipos informáticos y material informático para la docencia, resulta a todas luces ridículo y evidencia la falta de previsión e inversión de la Junta en la enseñanza pública”, reprochó.

CCOO consideró que “se trata de un ejemplo más del abandono al que se ve sometida la enseñanza pública, especialmente en el ámbito rural”; y señaló que, como han denunciado anteriormente, “hay una falta de preocupación por el desarrollo de las zonas rurales, donde se vende como un logro la implantación de ciclos de FP pero luego no se los dota de los materiales necesarios”.

Este ciclo formativo cuenta con un total de 15 alumnos que, si bien proceden mayoritariamente del entorno de Sahagún, cuentan también con varios de Palencia, que pueden aprovechar las conexiones ferroviarias ajustadas a sus horarios, las cuales, a su vez, “no permitieron poder matricularse a numerosos alumnos interesados en el ciclo formativo desde León capital”.

Asimismo, para el sindicato resulta llamativo que “justamente estos días se publique en el Bocyl la concesión del mismo grado de FP, pero en modalidad online, al centro privado concertado CIFP Virgen del Buen Suceso, de La Robla, y que bien podría suponer que se matriculasen no solo los alumnos interesados desde León, sino incluso alumnos actuales de Sahagún ante la falta de medios en su propio centro”.

Al respecto, CCOO exigió soluciones “de forma inmediata” y trasladó esta información a la Dirección Provincial de Educación de León para que la Consejería “proporcione los equipos informáticos requeridos por el centro para poder desarrollar e impartir con normalidad el ciclo formativo”. “No estamos hablando de elementos de difícil acceso ni que requieran de altas gestiones. Se trata de 20 ordenadores que, para la Junta, no suponen nada. Más aún cuando gran parte del resto de equipamiento para el aula de estos ciclos ha tenido que adquirirse a última hora, con profesores montando el mobiliario”, denunció Bejega.