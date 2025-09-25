Villasinta del Torío sufre un incendio que moviliza a una veintena de medios

Un camión de bomberos en una fotografía de archivo.J. Notario

Una veintena de medios trabajan a esta hora para intentar sofocar un incendio declarado en las cercanías de Villasinta de Torío, en el municipio de Villaquilambre (León).

Las llamas, cuya causa se encuentra en investigación, se iniciaron en torno a las 14.07 horas en el entorno de la localidad e inmediatamente se movilizaron tres hidroaviones, tres cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bulldozer, cuatro brigadas y varios agentes medioambientales.

A las labores se han incorporado también dos camiones de bomberos de la ciudad de León.