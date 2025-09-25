Santa María del Páramo mejora las obras de iluminación de la Plaza de la Madera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo finaliza las obras de mejora de la iluminación de la Plaza de la Madera. Estas obras cuyo coste asciende a 7.460,41 euros, se han financiado con el Fondo de Cooperación Económica Local General de 2025. Las obras se han realizado con la colocación de 5 farolas en las que no ha sido necesario realizar obra civil en el suelo de la plaza, ya que las canalizaciones se han ejecutado a través de la estructura de la pérgola que se encuentra en la Plaza.

Dicha obra se ha ejecutado con la máxima premura para cuando comience a anochecer más temprano poder utilizarlas y dar una mejor iluminación de la Plaza.

Desde la entidad local se procederá a una revisión de otras zonas en materia de iluminación, como es el polideportivo, y requerir nuevamente a la empresa concesionaria de la explotación del alumbrado público de todas las farolas que estuvieran fundidas para darle seguridad al municipio

Esta obra se completará con la sustitución de la estructura de madera por otro material, manteniendo la forma de la plaza, pero evitando los daños que se han producido en el deterioro del citado elemento, sobre todo por pudrición y antigüedad, que hacen imposible un mantenimiento y una conservación adecuada a través de las vías normales, lo cual exige su sustitución por otro material más moderno que mantenga la estética de la plaza.

Todo ello son mejoras para mantener el municipio adecuado a las condiciones de accesibilidad y modernidad que exige esta villa como cabecera del Páramo.