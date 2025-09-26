Fresno mira al futuro en la 40ª Feria del Pimiento Morrón

La Feria del Pimiento se presentó en el Palacio de los Guzmanes con una degustación de las conserveras locales y vinos de la DO León. virginia morán

El último fin de semana de septiembre está señalado en rojo, como el pimiento morrón, en el calendario de Fresno de la Vega. Y este año, con un motivo muy especial. El pueblo hortelano celebra la 40ª edición de la Feria del Pimiento Morrón, una de las citas más importantes del calendario de ferias agropecuarias de la provincia y con eco en Asturias y otras provincias.

«Es un momento ideal para visitar la localidad y... hacer acopio de pimientos», señaló el diputado de Turismo y vicepresidente de la Diputación en la presentación la feria en el Palacio de los Guzmanes. La Feria del Pimiento de Fresno de la Vega es Fiesta de Interés Turístico Provincial y, desde este miércoles, aspira a alcanzar la categoría de Fiesta de Interés Turístico Regional, como ha solicitado la Corporación en pleno a la Junta de Castilla y León.

Un remolque cargado de pimientos junto a una huerta.RAMIRO

El alcalde, Alfonso Melón, señaló que se espera superar la cifra de 50.000 personas de anteriores ediciones. «Es una edición muy especial por los 40 años» y porque «somos un referente: estamos ante la mejor feria del pimiento morrón de España». La feria es un revulsivo para los productores, que venden en estos días entre el 15-20% de la producción de pimientos, estimada en un millón de kilos de todas las variedades, desde el rey de la huerta, el morrón, hasta los lamullo que se abren camino en los surcos.

Un total de 80 expositores, con productos de todo tipo, complementan la feria. «Han aumentado un 30% respecto al año pasado», señaló Roberto Aller. La marca de la institución provincial estrena carpa donde estará la IGP del Pimiento de Fresno y Benavente y las degustaciones de pastas Tierra de la Reina, Productos Montessori y legumbre de la IGP Lenteja de Tierra de Campos. Además de la tradicional pimentada, que se ofrece sábado y domingo, la feria acoge el IV encuentro internacional de Gastronomía, con la India como país invitado, gracias a la colaboración de Visión (Asociación Internacional de Periodistas y Escritores de Turismo).

Una mujer prepara los pimientos para embotar en una conservera local.RAMIRO

«Tenemos la tierra, el conocimiento de los labradores y hortelanos y muchas otras hortalizas que se cultivan con igual cariño que el pimiento», subrayó Alfonso Melón. «Nos falta algo para garantizar el futuro en un mundo rural basado en la agricultura: nuevas tecnologías y mejora de las semillas. Necesitamos el conocimiento», añadió. Para avanzar en este horizonte, la feria cuenta con un pregonero de excepción, Rafael Sáez González, director general del Itacyl (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León). Su presencia renueva el compromiso con la IGP.

«Hoy es necesario recordar la importancia de defender el pimiento de Fresno y de preservar el sistema de cultivo para que las futuras generaciones lo puedan disfrutar», destaca Sáez.

Fresno de la Vega cuenta con tres conserveras.VIRGINIA MORÁN

La Feria del Pimiento Morrón «es identidad, tradición y futuro», señaló la diputada de Desarrollo Rural, Irene González. «Un revulsivo para la localidad y para toda la comarca», enfatizó. La Diputación ha apoyado con 22.000 euros el evento en los últimos cuatro años. «El pimiento es uno de los productos más representativos de la huerta leonesa y en Fresno de la Vega se cultiva con las técnicas más tradicionales unidas a la innovación y la sostenibilidad», añadió.

Pasado, presente y futuro se funden en una feria que se cierra el domingo con la segunda ronda de la Gran Pimentada de la asociación Fraxino y la fusión del pimiento y otras hortalizas en el IV Encuentro Internacional de Gastronomía con la India como país invitado. Habrá un concierto de gaitas leonesas y baile para mayores. Los food trucks servirán sus especialidades.

La 40ª Feria del Pimiento rinde un tributo especial a las mujeres y, en particular a las hortelanas. El cartel, de la diseñadora local Lucía Bodega, evoca la conexión con la tierra y el papel de la mujer en este legado que se ha transmitido de generación en generación.