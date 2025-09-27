Veinticuatro vinos de la DO León entran en el Top-2025 de ‘Sevi’, la revista decana del sector en España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Veinticuatro vinos certificados por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen León se posicionaron entre los mejores del país en sus categorías en el prestigioso ‘top anual’ de la ‘La Sema- na Vitivinícola’ (‘Sevi’), revista decana del sector vitivinícola español, referente no sólo para bodegas, sino también para profesionales y amantes del vino, gracias a su enfoque único y a la solidez de un criterio inalterable desde su primera edición en el año 1945: la clasificación por variedades de uva.

Esa categorización no sólo posiciona a ocho rosados de la DO León entra los mejores del país, con el `Gurdos 2024’ (Gordonzello-Gordoncillo), una vez más, como rey en su clase, con la puntuación más alta (96), sino que eleva a la excelencia a seis vinos blancos de Albarín y a diez tintos, de la autóctona Prieto Picudo, en ese ránking de calidad del vino español. Por encina de la línea que marca la excelencia enológica (90 puntos sobre 100) aparecen los blancos ‘Pardevalles Carroleón 2024’ (93 puntos, Pardevalles-Valdevimbre), un crianza sobre lías y cinco meses de barrica; ‘Kyra 2021’ (93, Gordonzello), con doce meses; ‘Pardevalles 2024’ (93), ‘Peregrino 2024’ (92), ‘Valjunco 2023’ (91, Vinos de León-Vile, Valdevimbre) y ‘Vega Carriegos 2024’ (90, Señorío de los Arcos-Ardoncino).

En el rango de rosados, además del reiterado reconocimiento para el ‘Gurdos’, otro vino de esa misma bodega, el ‘Khur 2024’ (94 puntos), un bivarietal Prieto Picudo (90%)-Albarín (10%), se sube al

podio de los mejores con 94 puntos, secundado por los ‘Peregrino 2024’ y ‘Peregrino Rosé 2024’ (93 para ambos, Gordonzello), por encima de los ‘Pardevalles 2024’ (92), ‘El Carriego 2024’ (92) y ‘Vega Carriegos 2024’ (91), ambos de Señorío de los Arcos, y ‘Valjunco 2024’ (90, Vinos de León-Vile).

Más concurrida e incluso más premiada resultó la categoría de tintos sin y con crianza, pero en todos los casos monovarietales Prieto Picudo. ‘La Costana 2019’ (doce meses, 94 puntos-Gordonzello) se erigió como el mejor de los DO León, ligeramente por encima del ‘Peregrino 14-2018’, de la misma bodega (14 meses, 93) y ‘Pardevalles Carroleón 2022’ (93 también). Los jóvenes ‘Pardevalles 2023’ y ‘Peregrino 2024’ (91 para ambos), se situaron por debajo. También los ‘Don Suero Roble 2023’ (90, Vinos de León Vile) y ‘Vega Carriegos 2021’ (90, Señorío de los Arcos). Sólo por debajo de esa línea y ya con 89 puntos quedaron los ‘Gamonal 2021’ (Pardevalles), ‘El Carriego Roble 2023’ y ‘Vega Carriegos Roble 2023’, ambos de la bodega Señorío de los Arcos, que opera en Ardoncino.

Estas altas puntuaciones de la ‘Sevi’ vienen a avalar las ochenta medallas, mayoritariamente de oro, cosechadas este año por los vinos certificados por la Denominación de Origen León en los prin- cipales concursos nacionales e internacionales y el extraordinario potencial enológico de sus variedades de uva de referencia: Albarín en el caso de los blancos y Prieto Picudo para rosados y tintos.

El objetivo de ‘La Semana Vitivinícola’ es difundir el valor del origen y la diversidad varietal como elementos esenciales de la identidad del sector. En la edición 2025 han sido catados y evaluados cerca de 1.600 vinos en lo que supone un trabajo minucioso y exigente. El resultado se plasma también en los cuadros de honor: ‘Tío Pepe Cuatro Palmas’ (mejor generoso de esta edición), ‘Vega Sicilia Único 2016’ y ‘Dominio de Calogía Cuvée S 2021’, todos ellos con 99 puntos. Este último se alza además como el mejor vino de la guía. En blancos, el protagonismo corresponde a ‘Finca Las Comas 2022’, de José Pariente, y el mejor espumoso resultó ser el ‘Recaredo Serral del Vell 2018’. Mientras que como mejor rosado volvió a ser elegido el mencionado ‘Gurdos 2024’, un prieto picudo de Gordonzello.