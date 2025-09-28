Los 370 osos de la Cordillera Cantábrica no evitan el peligro de extinción de la especie

El joven biólogo Manuel Diaz presentó el pasado viernes su tesis doctoral bajo el nombre ‘Retorno de un gran carnívoro, la recuperación de los osos pardos cantábricos y su coexistencia en un ambiente humanizado’. En ella afirma que, de forma general «no hay un protocolo de recogida» de datos sobre avistamientos de osos en los núcleos urbanos porque, a pesar de que existen tablas con cifras, «falta definir la escala temporal en cada uno de estos casos», lo que se traduce en que «la información está muy sesgada y no está estandarizada a nivel de la población de toda la cordillera».

Respecto a las cifras registradas, Manuel Diaz señaló que en el último censo se contabilizó unos 370 individuos, de los cuales 250 se encuentran en la zona occidental y 120 en la parte oriental y, según su criterio, son cifras «bajísimas» como para pensar que no existe una problemática de extinción y para asegurar la viabilidad en el medio largo plazo, «si no se siguen estableciendo políticas de conservación y de protección», destacó. En su tesis doctoral también la presencia de los osos en los núcleos urbanos de los pueblos y explica que en más del 80 por ciento de los casos había una relación con la alimentación. También explica que hay que tener en cuenta que hay zonas que son núcleos de población osera en las que existe una densidad elevada de población de este plantígrado y por eso, en el momento de compartir espacio, «los machos dominantes, muy probablemente, desplacen a los más jóvenes, que se meten en los pueblos para encontrar alimento». A mayor densidad, mayor competencia por los recursos y los más susceptibles de ser desplazados son los osos jóvenes.

Entre las conclusiones de su tesis fuguran que la población se está expandiendo fuera de áreas protegidas, que las políticas de conservación y de producción tienen que ser un poco más dinámicas y, respecto al acceso al alimento en los pueblos, que se debería proteger el mismo, retirando la fruta de los árboles para «que no sea un motivo de atracción» o bien proteger el alimento. Respecto a la osa vista en Sosas, Diaz considera que puede deberse a busqueda de alimento o a la protección de una madre a sus crias de los plantígrados macho.