Un herido al volcar su coche en Boca de Huérgano y quedar atrapado en el interior

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un hombre de 64 años resultó herido, de escasa gravedad, después de que el coche que conducía sufriera una salida de vía a la altura de Boca de Huérgano (León) y quedara atrapado en su interior. Al lugar del accidente, acudieron los Bomberos de Cistierna para proceder a excarcelar al varón mientras que el personal médico del centro de salud de Riaño se desplazó para atender al herido.

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada sobre las 19.20 horas que alertaba de la salida de vía de un turismo en la LE-234, a la altura de Boca de Huérgano. Se solicitaba asistencia para el conductor, que estaba consciente pero se quejaba de un dolor en el pecho y la pierna.

El 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Cistierna -dependientes de la Diputación de León- y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió al lugar una ambulancia y avisó al personal sanitario del centro de salud de Riaño.