Un herido al volcar su coche en Boca de Huérgano y quedar atrapado en el interior
Los Bomberos de Cistierna acuden al lugar del accidente para excarcelar al hombre de 64 años
Un hombre de 64 años resultó herido, de escasa gravedad, después de que el coche que conducía sufriera una salida de vía a la altura de Boca de Huérgano (León) y quedara atrapado en su interior. Al lugar del accidente, acudieron los Bomberos de Cistierna para proceder a excarcelar al varón mientras que el personal médico del centro de salud de Riaño se desplazó para atender al herido.
El Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada sobre las 19.20 horas que alertaba de la salida de vía de un turismo en la LE-234, a la altura de Boca de Huérgano. Se solicitaba asistencia para el conductor, que estaba consciente pero se quejaba de un dolor en el pecho y la pierna.
El 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Cistierna -dependientes de la Diputación de León- y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió al lugar una ambulancia y avisó al personal sanitario del centro de salud de Riaño.