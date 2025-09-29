Fresno vuelve a hacer emblema al pimiento morrón

Feria del Pimiento Morrón de Fresno de la VegaDL

El pimiento ha sido el protagonista indiscutible del fin de semana en Fresno de la Vega. Ese era, precisamente, el objetivo de la feria que lleva su nombre y que ayer echó el cierre a esta cuadragésima edición después de tres días. El tiempo acompañó, al igual que lo hizo el público, que no quiso perderse una de las citas más importantes del calendario de eventos de la provincia.

La de ayer domingo fue la jornada principal y también final de un evento en el que se han entrelazado, un año más, la cultura y la huerta con los fogones y con un invitado especial: la India, que ha dado a la feria una proyección internacional gracias a los encuentros gastronómicos en los que cocineros de países lejanos fusionan los productos de la huerta leonesa con su cultura culinaria. Como ejemplos, carne de pollo y masala con mezcla de distintas especias y aromas de la India fusionados con pimientos y hortalizas de la tierra.

Numeroso público no quiso perderse ayer el día grande de la Feriadel Pimiento Morrón de Fresno de la Vega, declarada de Interés Turístico Provincial y que busca ascender el siguiente escalón para convertirse de Interés Turístico Regional.

Los 80 expositores mostraron lo mejor de la despensa de la zona con productos de todo tipo que hicieron las delicias de los visitantes en esta edición especial por las cuatro décadas que suma ya.

Además, es también un revulsivo para los productores, que tienen aquí un escaparate en el que mostrar de una forma directa al público las bondades de una huerta que se ha hecho famosa por derecho propio.