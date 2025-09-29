La devastación de los incendios deja en el aire la posibilidad de presenciar la berrea

maría carnero | león

Los amantes de la natuleza en estado puro, tienen este otoño sus ojos y sus prismáticos puestos en la montaña leonesa, donde por estas fechas tiene lugar uno de los espectáculos naturales más emblemáticos y singulares del año, la berrea.

Con los corzos machos como protagonistas, la berrea es toda una demostración de fuerza y masculinidad. Se carecteriza por el potente bramido que emiten para atraer a las hembras y marcar su territorio, mientras que otros machos rivales compiten para establecer su dominio a través de enfrentamientos físicos con sus astas.

Los incendios forestales que este verano han arrasado gran parte de la montaña leonesa van sin duda,a condicionar este ritual tan característico de la Cordillera Cantábrica. Aunque desde el servicio territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León aún no se han dado datos de la mortandad de la fauna durante la oleada de incendios, se estima que el estado poblacional de distintas especies ha resultado muy perjudicada, y la que ha sobrevivido se ha desplazado a otros lugares en busca de alimento.

Mirador de los Ciervos, en Valdavido.ÁLVARO DE LA PUENTE

Este verano se han quemado casi 166.000 hectáreas en la provincia de León, lo que representa el 65% de la superficie total afectada en Castilla y León. Entre los incendios más devastadores se encuentra el de Llamas de Cabrera, que afectó a 26.235 hectáreas, y el de Yeres (Las Médulas), con 4.413 hectáreas.

En Riaño y Mampodre, donde este verano se quemaron 19.000 hectáreas, es donde mejor se puede apreciar la berrea. En esta zona, ya se empiezan a escuchar algunos bramidos en luagres concretos, ocmo en Llánaves de la Reina, y se espera que en las próximas semanas, el corzo se abra paso entre la devastación que ha dejado el fuego, y se recupere poco a poco esta actividad, que tiene una importante repercusión en los negocios de la zona, ya que se organizan excursiones y rutas guiadas para asistir a este espectáculo natural.En zonas como en la Cabrera no son tan optimistas.

Más de media Cabrera, a excepción de la zona alta, ha quedado devastada por las llamas.

En lugares como Valdavido, donde otros años se puede presenciar la berrea, desde el llamado Mirador de los Ciervos, esperan poder revivir de nuevo esta experiencia.Lo mismo ocurre en el Morredero, en el Bierzo, otro de los lugares donde divisar este ritual, y que este año también ha resultado gravemente afectado por las llamas.